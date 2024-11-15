Нардепу-зраднику обрали запобіжний захід: що відомо (відео)

Євгену Шевченку було висунуто підозру у державній зраді.
Чинному народному депутату Євгену Шевченку, якого підозрюють у державній зраді, у п'ятницю, 15 листопада, обрали запобіжний захід.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора народному депутату України, якого підозрюють у державній зраді, обрано запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", – йдеться у повідомленні.
Що передувало
Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ звинуватила Шевченка у масовому розповсюджені фейків російської пропаганди. Незалежна експертиза вже підтвердила ці факти. Також Шевченко здійснював оборудки із санкційною білоруською продукцією. Нардепу вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Він має шанси сісти за грати на 15 років.
7 листопада нардеп Євген Шевченко закликав президента України Володимира Зеленського почати переговори з Росією.
"Пора, товаришу президент, починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції", – написав він.
Також Шевченко заявив, що "потрібно закінчувати з політичними переслідуваннями" нардепів.
З його слів, він "написав листа Дональду Трампу і Джей Ді Венсу щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури й беззаконня, а також повернення демократії та свободи слова в політичне життя України".
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