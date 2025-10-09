Нардепи воювати не повинні: Власенко пояснив чому не слід мобілізувати депутатів

Верховні Рада / © ТСН

Народний депутат від ВО «Батьківщина» Сергій Власенко розповів про своє ставлення до участі колег-політиків, суддів та прокурорів у бойових діях. Він наголосив на дилемі між військовою службою та виконанням важливих державних функцій. Для нього ключовим є питання збереження роботи державного апарату під час війни.

Свою позицію він озвучив в ефірі програми День.LIVE.

Коментуючи вольові рішення своїх колег, зокрема Олександра Федієнка та Романа Костенка, Власенко підкреслив:

«Я завжди задаю от таким суддям і таким прокурорам декілька питань. А хто буде відправляти правосуддя в той час, коли ви захищаєте свята справа — захищати Батьківщину? Хто замість вас буде займатися вашою роботою? Хто замість вас буде розслідувати те, що ви маєте розслідувати?»

Нардеп наголосив, що кожен має керуватися питанням більшої користі для держави. Саме тому він висунув чітку умову для тих, хто вважає себе ефективнішим на фронті:

«Якщо людина вважає, що вона більше корисна в Збройних Силах, нема питань. Склади мандат, піди в відставку з посади судді, іди захищай Батьківщину…», — заявив Власенко.

Контракти 18–24: чи зменшилася кількість охочих служити в ЗСУ

«Якщо країні потрібен такий солдат, нема питань»

Коментуючи власну можливу участь у бойових діях, Сергій Власенко визнав, що його військовий досвід є застарілим. Це стало найбільш цікавим моментом його заяви. Він прямо заявив, що востаннє тримав автомат у далекому 1987 році.

Політик висловив сумнів у своїй ефективності як рядового солдата, зазначивши, що він значно більш ефективний на роботі у Верховній Раді, де, за його словами, «розуміє, як необхідно працювати». При цьому Власенко підтвердив свою готовність піти на фронт, якщо держава визнає його службу необхідною:

«Я останній раз тримав автомат в руках в 1987 році. Якщо країні потрібен такий солдат [як я], нема питань. Я складу мандат і піду піду захищати», — резюмував нардеп.

Нагадаємо, народний депутат України Олександр Федієнко заявив, що нині вже немає нових хвиль добровольців, як на початку російського вторгнення. Водночас він стверджує про готовність нардепів стати на захист держави, «якщо треба». Депутат також стверджує, що сам підписав контракт і пройшов військово-лікарську комісію.

Ведучий телемарафону Вадим Карп’як оголосив про свій останній ефір у студії та повідомив, що вирішив мобілізуватися до Десантно-штурмових військ ЗСУ.