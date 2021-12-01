Нардепи хочуть встановити нове свято - День українського борщу

Його пропонують святкувати щорічно у другу суботу вересня.

Народні депутати зареєстрували у ВР проєкт постанови про встановлення в Україні нового свята - Дня українського борщу.

Відповідний текст проєкту постанови №6361 з'явився на сайті парламенту.

Авторами цього законопроєкту є низка народних депутатів від "Слуги народу", "Голосу", "Європейської солідарності", груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра", а також від позафракційних.

Раніше один з авторів встановлення свята, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин на свої сторінці у Facebook зазначив, він спільно з колегами зареєстрував відповідний проект постанови щодо встановлення кожної другої суботи вересня Днем українського борщу.

Відповідно до пояснювальної записки документу, встановлення Дня українського борщу "покликане забезпечити збереження і вшанування традиційної української кухні та культури, тяглість культурної традиції".

"Рекомендується розробити із залученням громадськості та затвердити у місячний строк з дня прийняття цієї Постанови комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Дня українського борщу, передбачивши, зокрема, проведення щороку заходів, фестивалів та змагань із приготування традиційного українського борщу у всіх регіонах України; проведення у навчальних закладах, закладах культури та харчування тематичних заходів, лекцій, дискусій про феномен українського борщу тощо", - йдеться у постанові законопроєкту.

Читайте також: