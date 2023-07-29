Наречена "Да Вінчі" Михайлова розкритикувала заяву Маляр: "На цьому фронті перемог взагалі немає"

Наречена Героя України загиблого Героя Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі") Аліна Михайлова, яка є керівницею медичної служби "УЛЬФ", розкритикувала заступницю міністра оборони Ганну Маляр через заяву, що в ЗСУ начебто все добре з меддопомогою для військових.

Про це бойова медикиня написала у Twitter та прикріпила скин допису Маляр.

"Це абсолютний крик душі вже, бо працювати в сьогоднішніх умовах медикам ВАЖКО і в нас нема на цьому фронті перемог ВЗАГАЛІ. І якщо ти не пробивний, не дружиш з волонтерами, то життя твоїх поранених буде в руках іконки в машині, в якій вони будуть їхати на наступне плече евакуації", - заявила Михайлова.

За її словами, сьогодні бойовим медикам важко на фронті. Аби врятувати життя захиснику, вони мають робити неможливе.

"Сьогодні медики на фронті мають ізощряться для того, щоб важкі поранені не помирали на довгій евакуації, в умовах, коли нам НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЛИТИ КРОВ НА ЦЬОМУ ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ. Сьогодні лікарі сідають в броню і працюють в зоні під вогнем НЕ ВІД ХОРОШОЇ СИТУАЦІЇ З МЕДЕВАКОМ", - йдеться у її дописі.

"А у Ганни Маляр все хорошо з фронтовою медициною, а ще і поранених пацанів як скот,мабуть, не грузять в смердючий плацкарт, який їде добу в +60 градусів всередині. А у КМС, у яких іноді получається рятувати поранених, а іноді - ні.Теж хочеться жить в такому світі", - розповіла вона та порадила Маляр звільнити її райтера.

Дописи Аліни Михайлої про медичну допомогу пораненим військовим. ФОТА: скрин/Аліна Михайлова

Допис Ганни Маляр

27 липня в Україні відзначали День медичних працівників. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр привітала усіх причетних та повідомила, що близько 80% поранених упродовж години отримують належну допомогу медпрацівників.

"Унікальний досвід наших лікарів давно перевершує світові стандарти. Сьогодні завдяки об'єднанню зусиль військової та цивільної охорони здоров'я, єдиному медичному простору, до 82% поранених і хворих українських військових після лікування повертаються у стрій", - йдеться у її дописі.

Також, за її словами, завдяки фаховості українського медперсоналу смертність військових на етапі евакуації зменшилась до 1,35%.

"Серед вас фахівці різних напрямків: хірурги, офтальмологи, реаніматологи, анестезіологи, травматологи та нейрохірурги, медбрати й медсестри, інструктори такмеду… Та всіх вас по праву називають Янголами у білих халатах", - зауважила Маляр.

Нагадаємо, у Мережі розгорівся скандал, бо бойовим медикам заборонили переливати кров пораненим.

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