Наречений, який влаштував стрілянину на весіллі у Чернівецькій області, відбудеться штрафом

Наречений, який влаштував стрілянину на весіллі у Чернівецькій області, відбудеться штрафом

Чоловіть заплатить 17 тисяч гривень.

У Чернівцях суд виніс вирок чоловікові, який влаштував стрілянину на весіллі.

Про це йдетьсяу ТСН.Ранок 20 жовтня.

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Нагадаємо, у липні просто посеред села на власному весіллі він стріляв в повітря з мисливського карабіна, висунувшись у люк позашляховика. Його друзі і гості в цей момент все фільмували на мобільні телефони і викладали в соцмережі.

Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження, нареченого звинувачували у хуліганстві і незаконному поводженні зі зброєю. Ці статті передбачають до семи років за ґратами. Однак у в'язницю стрілець не сяде.

Суд пом'якшив йому покарання, бо чоловік розкаявся у скоєному. Тепер він лише має заплатити штраф - 17 тисяч гривень.

Новини України: чоловіку, який влаштував стрілянину на весіллі, винесли вирок

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