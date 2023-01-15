Наречену викинуло з вікна 8-го поверху разом зі стіною: місцевий - про перші хвилини після удару у Дніпрі

Житель Дніпра розповів про перші хвилини після російського ракетного удару по багатоповерхівці.

Про це пише dp.informator.ua.

Наречена хлопця зараз перебуває в реанімації. Стан її важкий, та життю вже нічого не загрожує. Вибуховою хвилею дівчину викинуло з вікна 8-го поверху на вулицю разом зі стіною. Зверху на неї впала бетонна плита. Бабуся, котра була разом з дівчиною, зараз вважається зниклою безвісти.

За його словами, місцеві мешканці в перші хвилини після трагедії, не чекаючи ДСНСівців, почали рятувати поранених.

"В момент вибуху я перебував на паркінгу біля своєї автівки. Як тільки я почув вибух, то відразу приїхав сюди. Це сталось через 2 хвилини, максимум через 3. Я приїхав швидше, ніж перші поліцейські та рятувальники, і одразу помітив поранених цивільних. Одного чоловіка ми дістали ось тут, де зараз стоїть екскаватор. Його затиснуло бетонною плитою. Ми разом з кількома місцевими хлопцями змогли його звідти дістати та передати медикам. Потім з розваленого під’їзду ми змогли дістати поранену бабусю, яка зараз знаходиться у лікарні. Після цього, не чекаючи рятувальників, ми полізли на самий верх цих завалів у пошуках тих, хто вижив. Але було дуже важко, повсюди були люди. Або поранені, або вже загиблі", – розповів хлопець.

Нагадаємо, російські окупанти 14 січня вкотре завдали масованого ракетного удару по території України. Зокрема, одна з російських ракет влучили у багатоповерхівку у Дніпрі.

За останніми даними, кількість загиблих зросла до 25 цивільних людей. Попередньо, зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі врятували дівчину, яка близько 20 годин пробула під завалами Зараз лікарі борються за її життя

Також стало відомо, що внаслідок російської атаки по Дніпру загинули дві волонтерки.