Нарешті може дихати сама: у Дніпрі з лікарні виписали 4-місячну дівчинку, яка народилася з важкою вадою серця

Нарешті може дихати сама: у Дніпрі з лікарні виписали 4-місячну дівчинку, яка народилася з важкою вадою серця

Немовля понад два місяці провело на ШВЛ.

У Дніпрі з лікарні виписали 4-місячну дівчинку, яка народилася з важкою вадою серця. Дитину прооперували і вона пройшла курс реабілітації.

Про це повідомляють у відділенні дитячої кардіохірургії у соцмережі.

"Довгоочікувана виписка. Через 4 місяці після народження Машенька вперше їде додому. Дівчинка народилася з важким пороком серця. У зв'язку з аплазією (відсутністю) клапана легеневої артерії дівчинка від народження не могла дихати самостійно і потребувала ШВЛ і інтенсивної терапії. У віці 1,5 місяців дитині проведена операція - радикальна корекція пороку серця", - розповіли історію дівчинки медики.

Після операція Марійка 78 днів провела у реанімації, з них 68 - на ШВЛ. Зараз у дитини здорове серце і вона може дихати самостійно.

Нагадаємо, що у Київському Інституті раку зробили унікальну і складну операцію 16-річному українцю, у якого рак знищив майже половину кісток тазу. Попри шалену площу ураження, лікарі разом із науковцями та сучасними технологіями поставили всередину тіла українця нові кістки, зроблені на 3D-принтері.

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