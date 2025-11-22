Нарешті вдома: ГУР повідомило про повернення українців із Білорусі та допомогу Трампа

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов

Україна успішно завершила важливу операцію з повернення своїх громадян, які утримувалися на території Білорусі. Цього разу вдалося повернути 31 цивільного громадянина — чоловіків та жінок. Багатьом із них загрожували тривалі терміни ув’язнення за проукраїнську позицію. Серед звільнених є важкохворі люди та мешканці тимчасово окупованих територій.

Про це розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Кого вдалося звільнити

Андрій Юсов підтвердив, що всі 31 громадянин вже перебувають на території України, де їм надається необхідна допомога. За його словами, ці люди утримувалися в Білорусі в різних умовах, переважно через звинувачення в допомозі та сприянні Україні.

Серед звільнених українців є люди з важкими захворюваннями, зокрема хворі на онкологію. Також повернуто мешканців тимчасово окупованих територій.

«Черговий раз ми показуємо на весь світ, що Україна бореться за своїх, де б вони не були,» — зазначив представник ГУР.

Він також додав, що підготовка до такої операції є тривалим і кропітким процесом, який починається одразу, як тільки громадянин України опиняється в подібних обставинах. Деякі з повернених осіб перебували в ув’язненні декілька років.

Хто допоміг організувати повернення українців

Операція з повернення відбулася під безпосереднім керівництвом голови Координаційного штабу з питань поводженням з військовополоненими, генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

Юсов окремо наголосив на ролі міжнародних партнерів у сприянні цій роботі. Він висловив подяку США та особисто президенту Дональду Трампу за провідну роль в організації операції. Юсов також відзначив конструктивну позицію керівництва Білорусі, завдяки якій «наші громадяни сьогодні вдома, живі і їм надається допомога».

Крім того, представник ГУР подякував послу США в Білорусі Джону Поулу та заступнику помічника держсекретаря США з питань Європи Крістоферу Сміту за їхню роботу з повернення як цивільних, так і військових українців з території Білорусі та РФ. Юсов підкреслив, що ця робота триватиме, оскільки «нам потрібно повертати своїх».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 31 громадянина України. Його прессекретарка повідомила, що помилування відбулося у рамках досягнутих домовленостей між Трампом та Лукашенком, на прохання української сторони.

Раніше стало відомо, що Лукашенко заявив, що Білорусь відкрита для українців і готова забезпечити їм таке ж життя, як у білорусів.