ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
1 хв

Нарешті весна чи повернення морозів: якою буде погода в Україні 8 березня — прогноз

Дізнайтесь, у яких областях погода найбільше потішить теплом.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН.ua

У неділю, 8 березня, Україна опиниться під впливом підвищеного атмосферного тиску, що гарантує відсутність опадів по всій території країни. Проте температурний режим готує українцям справжні сюрпризи та різкі перепади.

Про це повідомив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

За його словами, центр антициклону розташується над північним заходом України — переважно над Волинню та Рівненщиною. Завдяки значним проясненням на небі, вночі стовпчики термометрів стрімко поповзуть вниз і подекуди опустяться до мінус 6 градусів. Тож ховати теплі речі українцям поки зарано.

Погода в Україні

Незважаючи на нічні морози, вдень 8 березня погода потішить справжнім весняним сонцем.

Загалом по країні денна температура коливатиметься в комфортних межах +5°…+11°. Беззаперечними лідерами з тепла стануть західні області — там повітря прогріється до неймовірних +14 градусів.

Водночас мешканцям східних та північно-східних регіонів пощастить менше: очікується прохолодніша погода, лише від +2° до +8°.

Погода в Києві

Столиця та Київська область також проведуть святкову неділю без дощів та снігу. У Києві нічна температура балансуватиме на межі 0°…-2°, а вдень весняне сонце зігріє місто до +8°.

У Київській області температурні «гойдалки» будуть дещо відчутнішими: від 0°…-5° вночі до +5°…+10° у денні години.

Нагадаємо, раніше синоптик назвав найнебезпечніші дати в березні.

Дата публікації
Кількість переглядів
258
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie