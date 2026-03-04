Погода в Україні / © ТСН.ua

Реклама

У неділю, 8 березня, Україна опиниться під впливом підвищеного атмосферного тиску, що гарантує відсутність опадів по всій території країни. Проте температурний режим готує українцям справжні сюрпризи та різкі перепади.

Про це повідомив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

За його словами, центр антициклону розташується над північним заходом України — переважно над Волинню та Рівненщиною. Завдяки значним проясненням на небі, вночі стовпчики термометрів стрімко поповзуть вниз і подекуди опустяться до мінус 6 градусів. Тож ховати теплі речі українцям поки зарано.

Реклама

Погода в Україні

Незважаючи на нічні морози, вдень 8 березня погода потішить справжнім весняним сонцем.

Загалом по країні денна температура коливатиметься в комфортних межах +5°…+11°. Беззаперечними лідерами з тепла стануть західні області — там повітря прогріється до неймовірних +14 градусів.

Водночас мешканцям східних та північно-східних регіонів пощастить менше: очікується прохолодніша погода, лише від +2° до +8°.

Погода в Києві

Столиця та Київська область також проведуть святкову неділю без дощів та снігу. У Києві нічна температура балансуватиме на межі 0°…-2°, а вдень весняне сонце зігріє місто до +8°.

Реклама

У Київській області температурні «гойдалки» будуть дещо відчутнішими: від 0°…-5° вночі до +5°…+10° у денні години.

Нагадаємо, раніше синоптик назвав найнебезпечніші дати в березні.