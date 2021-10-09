"Наркоманська тварина": українські бійці відповіли нардепу Киві на його привітання Путіну (відео)

Бійці із зони ООС попросили військових на мирній території України плюнути під час зустрічі Іллі Киві в обличчя.

Українських бійців обурила витівка одіозного нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви, який привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження.

Військові відповіли нардепу на його привітання Путіну та оприлюднили своє звернення у Мережі.

Бійці зазначили, що Кива перетнув межу та назвали його "наркоманською твариною".

Військовослужбовці ЗСУ із зони ООС попросили військових на мирній території України під час зустрічі плюнути нардепу від ОПЗЖ в обличчя.

"Хлопці, якщо хтось побачить цю наркоманську тварину, то дуже просимо передати їй від нас "привіт" - плюнути в морду", - наголосили військовослужбовці.

Бійці запросили Киву на лінію зіткнення на Донбасі, щоб "пройти курс лікування від наркотичної залежності" і "особисто привітати росіян, які стоять перед ними".

Нагадаємо, 7 жовтня Кива привітав президента країни-агресорки Володимира Путіна з 69-річчям. Нардеп назвав Путіна "лідером нації і дружнього нам народу".

"Ви дійсно та людина, яка повернула своїй країні і своєму народові колишню велич і повагу в усьому світі. Ви та людина, яка пишете нову історію слов'янського світу і слов’янської єдності. Ви захищаєте мораль, віру. Ви той, чиє ім'я записано в історію людства, як ім'я великого правителя", — зазначив Кива.

Своє привітання одіозний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" завершив цитатою персонажа "Зоряних воєн" майстра Йоди: "Нехай буде з вами сила".

Від "націоналіста" до прихильника "русского мира"

Що цікаво, раніше Кива висловлював зовсім протилежні тези. У 2016 році він заявив, що виступає за насильницьку українізацію жителів Донбасу.

"Якщо ви не будете любити Україну - ми змусимо любити Україну", — звертався політик в ефірі одного з українських телеканалів до жителів Донбасу.

Деякий час він навіть керував полтавським осередком "Правого сектора", а також був регіональним політичним керівником "Правого сектора" на Сході України.

Проте у 2019 році політичні погляди Киви радикально змінилися. Він вступив в партію ОПЗЖ, яку називають проросійською, і став нардепом від цієї політсили. Від тих пір Кива став палким прихильником "русского мира", "слов'янської єдності" та Володимира Путіна.

Нагадаємо, що Ілля Кива найчастіше серед нардепів потрапляє в ситуації, які стають темами інтернет-мемів:

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