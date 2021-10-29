Наркотики виносили мішками: у Вінницькій області коп випадково знайшов 30 кг канабісу (фото)

Правоохоронець прибув на виклик через порушення тиші, а натрапив на цілий склад конопель.

У четвер, 28 жовтня, у у Хмільницькому районі Вінницької області поліцейський прибув на виклик з приводу порушення тиші, а виявилося, що в помешканні порушника – цілий склад нарковмісних рослин.

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Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

До правоохоронців звернувся один з мешканців будинку, у якому проживає декілька родин. Чоловік розповів, що сусід проводить зварювальні роботи, чим порушує тишу.

На виклик прибув поліцейський офіцер громади, який обслуговує цей населений пункт, і почав з'ясовувати деталі інциденту. Під час розмови правопорушник помітно нервував, тож правоохоронець, щоб з’ясувати причину такої поведінки і з дозволу господаря перевірив територію, де чоловік здійснював зварювальні роботи.

ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Під час огляду його помешкання працівник поліції виявив сухий подрібнений канабіс.

ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Вилучену нарковмісну рослину відправили на експертизу, а мету зберігання заборонених речовин встановлюють слідчі.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Власнику канабісу загрожує до 5 років обмеження волі.

Нагадаємо, в Генпрокуратурі заявили, що в Україні від 1 млн до 1,5 мільйона громадян вживають наркотики. Щорічно цей показник зростає на 8-10%. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, кількість вилучених поліцією наркотиків знизилась майже у п’ять разів — до 1 тисячі кілограмів проти 5 тисяч, вилучених у 2020 році.

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