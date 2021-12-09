Наркотиків на 20 мільйонів: в Івано-Франківській області викрили організовану групу з афетаміном

Наркотиків на 20 мільйонів: в Івано-Франківській області викрили організовану групу з афетаміном

Наркділки виготовляли і збували психотропні речовини.

В Івано-Франківській області викрили масштабну організовану групу, яка виготовляла та продавала наркотичний засіб амфетамін. П`ятеро осіб збували психотропні речовини на території Івано-Франківської області та за її межами.

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Як розповіли у поліції області, правоохоронці провели понад десять обшуків, під час яких вилучили наркотичних речовин на понад 15 мільйонів гривень.

Інформацію про групу, яка займалася втготовленням і збутом наркотиків правоохоронці отримали влітку 2021 року.

Поліцейські з’ясували, що наркобізнес організував 27-річний мешканець Калуського району, який раніше притягався до кримінальної відповідальності. Для збуту наркотиків лідер угруповання залучив ще чотирьох чоловіків з Калущини, двоє з яких також раніше судимі.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Учасники угрупування виготовляли та збували клієнтам товар як з "рук в руки", так і через інтернет. Аби приховати злочинну діяльність, вони постійно змінювали місця схову наркотиків та маршрути перевезення.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Правоохоронці під час обшуків загалом вилучили майже 10 кг психотропної речовини, орієнтовно 50 кг прекурсорів, лабораторне обладнання, гроші, телефони, банківські картки і чорнові записи. Вартість вилучених наркотичних речовин за цінами "чорного ринку" становить від 15 до 21 мільйону гривень.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Зловмисників затримали, їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Фігурантам повідомили про підозру, невдовзі суд обере їм запобіжний захід.

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