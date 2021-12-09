Наркотиків на 20 мільйонів: в Івано-Франківській області викрили організовану групу з афетаміном

Наркділки виготовляли і збували психотропні речовини.
В Івано-Франківській області викрили масштабну організовану групу, яка виготовляла та продавала наркотичний засіб амфетамін. П`ятеро осіб збували психотропні речовини на території Івано-Франківської області та за її межами.
Як розповіли у поліції області, правоохоронці провели понад десять обшуків, під час яких вилучили наркотичних речовин на понад 15 мільйонів гривень.
Інформацію про групу, яка займалася втготовленням і збутом наркотиків правоохоронці отримали влітку 2021 року.
Поліцейські з’ясували, що наркобізнес організував 27-річний мешканець Калуського району, який раніше притягався до кримінальної відповідальності. Для збуту наркотиків лідер угруповання залучив ще чотирьох чоловіків з Калущини, двоє з яких також раніше судимі.
Учасники угрупування виготовляли та збували клієнтам товар як з "рук в руки", так і через інтернет. Аби приховати злочинну діяльність, вони постійно змінювали місця схову наркотиків та маршрути перевезення.
Правоохоронці під час обшуків загалом вилучили майже 10 кг психотропної речовини, орієнтовно 50 кг прекурсорів, лабораторне обладнання, гроші, телефони, банківські картки і чорнові записи. Вартість вилучених наркотичних речовин за цінами "чорного ринку" становить від 15 до 21 мільйону гривень.
Зловмисників затримали, їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.
Фігурантам повідомили про підозру, невдовзі суд обере їм запобіжний захід.
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