Укрaїнa
292
Наркотики на 400 мільйонів та мережа по всій Україні: поліція "накрила" міжнародну наркомафію (фото)

Правоохоронці знешкодили транснаціональну наркогрупу, вилучивши рекордну кількість психотропів.

Катерина Сердюк
Нацполіція спільно з Польщею та Молдовою провела масштабну спецоперацію «Рубікон». В результаті викрито міжнародну наркомафію, яка «тримала» лабораторії і склади з наркотиками.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Операція «Рубікон» — поліція проти наркомафії

Як зазначається, операція відбувалася за координації Департаменту боротьби з наркозлочинністю, Головного слідчого управління Нацполіції та процесуального керівництва Офісу Генпрокурора, у тісній взаємодії з Європолом та закордонними партнерами.

В ході операції:

  • ліквідовано 34 лабораторії та 74 склади зберігання готової наркопродукції;

  • вилучено більше 27 мільйонів доз наркотиків;

  • повідомлено про підозру 123 учасникам злочинних угруповань.

За даними слідства, чотири організовані групи та злочинну організація займалися синтезом і розповсюдженням alpha-PVP, амфетаміну, метамфетаміну та мефедрону. Вони створили повний ланцюг незаконного виробництва та продажу психотропів.

«Учасники двох транснаціональних угруповань координували виготовлення та реалізацію психотропів на території Республіки Польща, а також налагодили наркотрафік до України та Молдови. Ще одна міжнародна група забезпечувала постачання прекурсорів до підпільних лабораторій в Україні та Польщі», — йдеться у повідомленні.

В Україні мережа лабораторій охоплювала майже всі регіони, виробляючи понад 700 кг наркотиків на місяць із прибутком понад 400 млн грн.

Раніше у Києві 20‑річний молодик продав наркоиики неповнолітньому, після чого 17‑річний хлопець помер від передозування. Експертиза встановила, що смерть настала через отруєння метадоном на тлі дії алкоголю та димедролу. Стало відомо, що напередодні трагедії підліток придбав наркотики та сильнодіючі ліки у свого знайомого, із яким разом вжив ці речовини. Йому загрожує від 6 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

