Наркозалежність, туберкульоз і гепатит С: у полку «Скеля» розповіли про поширені діагнози бійців

Полк «Скеля»

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Понад 500 військовослужбовців зі складу 425-го окремого штурмового полку «Скеля» ідентифіковані як такі, що мають наркотичну залежність і наразі направлені на лікування.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив начальник групи цивільно-військового співробітництва підрозділу Андрій Сурай.

Понад 500 військових «Скелі» — наркозалежні: подробиці

За словами представника полку, ці понад 500 випадків є офіційно зафіксованими та мають документальне підтвердження.

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«Понад 500 людей, наркозалежних, не за їхніми словами, тому що вони хочуть конкретно сьогодні той чи інший наркотик взяти, а з іншої причини, тому що в них є документи про це. Понад 500 людей зараз із наших військовослужбовців перебувають у різних закладах. Не у нас. Ми їх відправили, і там вони отримують необхідні наркотики», — каже Сурай.

Посадовець також прокоментував заяву військової омбудсменки Ольги Решетилової, яка раніше заявила, що в полку є близько 2000 наркозалежних військових.

Сурай пояснив, що ця статистика базується на відомостях, які підрозділ передав самостійно. За його інформацією, дані збиралися не під час проходження військово-лікарської комісії, а на основі внутрішніх спостережень та фіксації випадків безпосередньо під час служби.

«Тобто це не вони виявили, це ми сказали про це. Як ми це виявили? Тут ключове — ми виявили. Коли люди приїжджають до нас, у ВЛК написано, що вони придатні і повинні виконувати свій конституційний обов’язок. Під час навчання, у перші кілька днів у частини з них починається так звана ломка, їм стає зле».

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За словами Сурая, більшість з цих військових з часом перестала бути наркозалежними. Під час перевірки Офісом омбудсмена військові «Скелі» поскаржилися на те, що до полку «відправляють наркозалежних».

«І коли до нас приїжджала перевірка з Офісу омбудсмена, ми показали: дивіться, кого нам присилають. І ми з цим постійно працюємо. Нам доводиться з цим працювати».

Крім цього, у «Скелі» виявили 13 військових з діагностованим туберкульозом — їх також госпіталізували і надають допомогу.

Окремо Сурай звернув увагу на наявність «певної кількості» бійців із гепатитом C. Він підкреслив, що такі військовослужбовці перебувають під постійним медичним наглядом. Оскільки їхній стан може змінюватися від ремісії до загострення, це безпосередньо впливає на їхню поточну придатність до виконання обов’язків.

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«Дивіться, у нас велика, скажімо так, кількість людей з гепатитом C, і вони повинні служити — це так держава вирішила, не я. І якщо їм стає зле через загострення, то ми їх так само госпіталізуємо. Вони знають, що можуть звернутися до лікарів. І той факт, що ми знаємо їх кількість, а вона немаленька, на жаль, вже свідчить про те, що вони щонайменше звертаються. Тобто про яке катування ми можемо казати, якщо вони в нас всі записані?» — додав Сурай.

Полк «Скеля»: останні новини

Нагадаємо, пресслужба 425-го окремого штурмового полку «Скеля» відреагувала на розслідування ЗМІ щодо загадкової загибелі щонайменше п’ятьох військовослужбовців з Івано-Франківщини у березні 2026 року.

У полку наголосили, що у разі підтвердження фактів насильства чи порушення умов утримання винні будуть притягнуті до відповідальності, хоча військовий Сергій Гнезділов у коментарях зауважив, що подібні інциденти найчастіше фіксуються саме в цьому підрозділі.

Представники «Скелі» надали роз’яснення щодо кожного випадку, пов’язуючи більшість смертей із прихованими патологіями, які не виявила ВЛК. За даними підрозділу, Ярослав Мокрій помер від хронічної обструктивної хвороби легень, Петро Данильців — від гострої серцевої недостатності, а Василь Цюрко — від гострої серцево-судинної недостатності.

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Щодо Василя Войчука, родичі якого заявляли про побиття та зміщений череп, у полку запевнили, що слідчі органи попередньо не виявили тілесних ушкоджень, а причиною смерті стали емпієма плеври та легенево-серцева недостатність.

Окремо у підрозділі прокоментували загибель Віталія Карата, який перед смертю встиг розповісти сестрі про систематичні побої у частині та відібрані речі. У «Скелі» озвучили власну версію, заявивши, що військовий нібито намагався вчинити СЗЧ, заліз на сосну і впав з неї під час спроби спуститися.

За інформацією полку, в лікарні у нього діагностували пневмонію та перелом двох ребер, а офіційною причиною смерті визначено недокрів’я органів і закриту тупу травму грудної клітки від контакту з тупим предметом. Наразі обставини його перебування в медзакладі уточнюються.

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