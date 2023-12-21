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Наркозно-дихальний апарат для шпиталю на передовій придбали БФ молодіжної ініціативи «Надія» спільно з БФ HopeUA та Фондом Дениса Парамонова Новини компаній

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Наркозно-дихальний апарат для шпиталю на передовій придбали БФ молодіжної ініціативи «Надія» спільно з БФ HopeUA та Фондом Дениса Парамонова

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» спільно з Благодійним фондом HopeUA, фондом Дениса Парамонова та партнерами здійснили чергову гуманітарну місію у прифронтові лікарні Донеччини. В один з медзакладів на передовій благодійники придбали та доставили нове сучасне обладнання - наркозно-дихальний апарат з компресором та апарат УЗД.

«Під час останнього візиту в один з прифронтових шпиталів Донеччини ми з партнерами доставили новий сучасний наркозно-дихальний апарат Mindray, який потрібен для проведення якісної низькопотокової седації та наркозу під час оперативних втручань», - розповів амбасадор Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», відомий композитор Євген Хмара.

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Також команда «Надії» передала на передову новий апарат УЗД, який є незамінним для діагностики в умовах великого потоку поранених, більшість з яких мають тяжкі травми.

«Це не перше обладнання, яке ми придбали для шпиталів Донбасу. МРТ апарат, два апарати КТ, десятки УЗД та рентген-апаратів, підігрівачі інфузій, ультразвукові скальпелі, апарат для гемодіалізу, сотні медичних моніторів - усе це обладнання працює в різних медзакладах вздовж лінії фронту і допомагає медикам лікувати наших захисників. І коли лікарі пишуть, що надане обладнання врятувало життя військового, допомогло зберегти йому кінцівки чи було використане у надскладній операції, розумієш наскільки це важливо», - зазначив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.

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Також фонд «Надія» з партнерами доставили великий медичний вантаж, засоби захисту та будівельні матеріали у лікарні Покровська, Торецька та Краматорська.

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Ця гуманітарна місія відбулася за підтримки партнерів: компанії Медирент, Катіон Інвест, Корпорація «Біосфера», БУДХАУСГРУПП, «Дойч-Фарм», ПРАТ «ЦЗФ Мирноградська», ТОВ «Краснолиманське», фонду GEM у партнерстві з Howard G. Buffett Foundation, EltechTrust, Revival Foundation, мережі будівельних магазинів «33 квадратні метри».

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«Сьогодні дуже важливо докладати максимум зусиль для збереження життів наших захисників. Прифронтові госпіталі потребують нашої підтримки, адже вони рятують тисячі поранених бійців у надскладних умовах», - резюмує співзасновник Благодійного Фонду HopeUA Ігор Гринкевич.

Дата публікації
Перегляди
24
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