Наркозно-дихальний апарат для шпиталю на передовій придбали БФ молодіжної ініціативи «Надія» спільно з БФ HopeUA та Фондом Дениса Парамонова

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» спільно з Благодійним фондом HopeUA, фондом Дениса Парамонова та партнерами здійснили чергову гуманітарну місію у прифронтові лікарні Донеччини. В один з медзакладів на передовій благодійники придбали та доставили нове сучасне обладнання - наркозно-дихальний апарат з компресором та апарат УЗД.

«Під час останнього візиту в один з прифронтових шпиталів Донеччини ми з партнерами доставили новий сучасний наркозно-дихальний апарат Mindray, який потрібен для проведення якісної низькопотокової седації та наркозу під час оперативних втручань», - розповів амбасадор Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», відомий композитор Євген Хмара.

Також команда «Надії» передала на передову новий апарат УЗД, який є незамінним для діагностики в умовах великого потоку поранених, більшість з яких мають тяжкі травми.

«Це не перше обладнання, яке ми придбали для шпиталів Донбасу. МРТ апарат, два апарати КТ, десятки УЗД та рентген-апаратів, підігрівачі інфузій, ультразвукові скальпелі, апарат для гемодіалізу, сотні медичних моніторів - усе це обладнання працює в різних медзакладах вздовж лінії фронту і допомагає медикам лікувати наших захисників. І коли лікарі пишуть, що надане обладнання врятувало життя військового, допомогло зберегти йому кінцівки чи було використане у надскладній операції, розумієш наскільки це важливо», - зазначив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.

Також фонд «Надія» з партнерами доставили великий медичний вантаж, засоби захисту та будівельні матеріали у лікарні Покровська, Торецька та Краматорська.

Ця гуманітарна місія відбулася за підтримки партнерів: компанії Медирент, Катіон Інвест, Корпорація «Біосфера», БУДХАУСГРУПП, «Дойч-Фарм», ПРАТ «ЦЗФ Мирноградська», ТОВ «Краснолиманське», фонду GEM у партнерстві з Howard G. Buffett Foundation, EltechTrust, Revival Foundation, мережі будівельних магазинів «33 квадратні метри».

«Сьогодні дуже важливо докладати максимум зусиль для збереження життів наших захисників. Прифронтові госпіталі потребують нашої підтримки, адже вони рятують тисячі поранених бійців у надскладних умовах», - резюмує співзасновник Благодійного Фонду HopeUA Ігор Гринкевич.