"Народ бунтує і відмовляється виконувати накази": окупанти масово пишуть рапорти на звільнення (перехоплення ГУР Міноборони)

Російські окупанти не хочуть воювати в Україні.

Через це велика їх кількість пише рапорти на звільнення. Щоправда їх командування не поспішає розглядати заяви і давати їм хід.

Про це йдеться в розмові військового РФ, який бере участь у "спецоперації" в Україні, з його матір'ю. Перехоплення оприлюднили в ГУР Міноборони.

У розмові окупант повідомляє матері, що написав рапорт і його забрав полковник, але відповіді-рішення солдат так і не отримав. За його словами, чимало його побратимів теж написали заяви.

"Мам, народ уже все, бунтує. Народ відмовляється виконувати накази", - говорить окупант.

Його мати своєю чергою говорить, що за отриманою нею інформацією, понад 800 військовослужбовців РФ відмовилися далі воювати в Україні "в зв'язку з низьким морально-психологічним станом". Вона також повідомила, що написала скаргу на адресу командування - там обіцяли відповісти впродовж місяця. Якщо за цей час відповідь з підрозділу не надійде, то жінка планує подати скаргу до військової прокуратури, оскільки грошей на юриста немає.

"За цей час і вмерти можна", - зітхає окупант.