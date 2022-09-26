Народила дитину без черепа: у Польщі від українки приховали важкі патології плоду і заборонили робити аборт

Все через те, що лікарі приховали патолоргію у дитини та не дали жінці зробити аборт.

Історію українки Марії Яворської розповідають "Факти".

Марія переїхала до Польщі 2 роки тому. Жінка перебувала на 17-му тижні вагітності, коли проходила УЗД у відомого варшавського гінеколога. Він зробив обстеження і сказав, що у неї, швидше за все, народиться дівчинка. Про те, що у плода відсутній череп, лікар змовчав. Ваду діагностував інший гінеколог, але сталося це вже на 30-му тижні вагітності.

Жінка вирішила не народжувати дитину, оскільки діти з акранією не живуть, а кожен день вагітності зміцнював її зв'язок з дитиною, яка все одно мала померти.

Дефект неможливо вилікувати. Дитина без черепа не бачить і не чує, з нею неможливо встановити жодного контакту. Голова закінчується на рівні очей, а на місці черепа залишається величезна кривава рана.

Втім, аборт зробити жінці в Польщі не дозволили.

"Жінка перебувала в депресії та мала суїцидальні думки. Вона отримала довідку від психіатра, в якій зазначалося, що продовження вагітності може загрожувати її здоров'ю та життю. На 31 тижні вагітності вона звернулася до спеціалізованої лікарні "Інфлянка" у Варшаві, але лікарі відмовилися переривати вагітність. Ситуація змінилася, коли з відпустки повернувся директор лікарні. Лікарі викликали пологи на 33-му тижні вагітності, дитина народилася мертвою. Марина не хотіла на неї дивитися, бо, за її словами, "не пережила б цього", - розповідають у Фонді допомоги жінкам і планування сім'ї "ФЕДЕРА", куди звернулася Марина за підтримкою.

Справою Марини займалася юристка фонду Каміла Ференц, а історію українки висвітлили навіть у документальному фільмі під назвою "Її повинні були назвати…".

Слід зазначити, що аборти в Польщі дозволяються лише у двох випадках: якщо жінка завагітніла в результаті зґвалтування, або якщо плід несе загрозу її життю. А ось коли плід, який перебуває в утробі, має важкі вади, жінка змушена його народити.

Нагадаємо, що у Польщі у Ченстохові померла 37-річна жінка, яка була вагітна двійнятами. Лікарі відмовлялися робити аборт, чекаючи що плід помре сам.

Також у польському місті Пщина померла вагітна жінка. Її госпіталізували через зникнення навколоплідних вод. Адвокатка родини звинуватила лікарів у навмисній бездіяльності задля дотримання заборони абортів.

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