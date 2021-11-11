"Народила дитину від вітчима": у Рівному судили чоловіка, який ґвалтував свою 13-річну падчерку

"Народила дитину від вітчима": у Рівному судили чоловіка, який ґвалтував свою 13-річну падчерку

Дівчина нікому не зізнавалася про ґвалтування її співмешканцем матері.

У Рівненській області суд виніс вирок чоловікові, який впродовж ґвалтував доньку своєї співмешканки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Рівненської області.

Вироком Острозького районного суду 44-річного мешканця колишнього Здолбунівського району визнано винним у неодноразовому зґвалтуванні своєї 13-річної падчерки (ч. 4 ст. 152 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки, в результаті чого дитина завагітніла та народила дитину. Про сексуальне насильство над нею дівчинка нікому не повідомляла, бо боялася, що її маму позбавлять батьківських прав.

"Слідством встановлено 2 епізоди насильства над дівчинкою. Колегія суддів повністю підтримала позицію прокуратури та призначила чоловікові покарання - 10 років позбавлення волі із внесенням даних особи до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що на Житомирщині чоловіка за зґвалтування 10-річної дівчинки відправили до в'язниці на 11 років.

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