Народила доньку від педофіла: на Рівненщині 29-річного чоловіка засудили за зґвалтування 12-річної

Народила доньку від педофіла: на Рівненщині 29-річного чоловіка засудили за зґвалтування 12-річної

Чоловік зґвалтував доньку своєї знайомої.

В Рівненській області засудили до 8 років ув'язнення 29-річного жителя Костопільського району за зґвалтування 12-річної дівчинки. Відповідний вирок виніс Костопільський районний суд, інформує пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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"Доведено, що в грудні 2019 року, чоловік, задля задоволення своєї статевої пристрасті, всупереч волі потерпілої, умисно вчинив дії сексуального характеру, вступивши в природній статевий акт з малолітньою дитиною своєї знайомої", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зґвалтована дівчинка завагітніла та народила доньку.

За скоєний злочин чоловіка засудили до 8 років позбавлення волі. Крім того, суд задовільнив також і цивільний позов потерпілої, тож злочинцеві доведеться заплатити 100 тис грн дівчинці.

Нагадаємо, у Донецькій області чоловік у свій день народження зґвалтував 13-річну гостю.

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