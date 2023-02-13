Народила під обстрілами: чоловік прийняв пологи у дружини під час російського наступу

“Нам довелося народжувати вдома, тому що через бойові дії ми опинилися замкнені в кільце, і у нас не було шляхів доїхати ані в пологовий, ані в лікарню, ані у “швидкої допомоги” не було жодних можливостей приїхати до нас”.

Знайомі молодого батька Олексія Осадчого кажуть, що віднині його друга професія – акушер. Він прийняв пологи у своєї дружини Марії Жемчучнікової. Це фантастична історія хлопчика, з'явитися на світ якому допоміг Youtube.

“Я довго обирала, де мені народжувати і як саме, – розпочинає історію Марія. – В нас вже є вже дві старші дитини, а ми планували партнерські пологи – тож, важливим було ще й питання логістики. Вирішили, що третього будемо народжувати ближче до дому, до дачі, і це був приватний пологовий центр. Це дуже зручно, бо не треба збирати всі сумки в пологовий для себе, для дитини – все входить у вартість контракту. Ми підписали контракт з приватним пологовим, коштував він приблизно 2000 доларів”.

Тоді Марія ще не знала, наскільки доленосним буде це рішення: “27-го лютого в мене під вечір почалися перейми. Розумію, що вже комендантська година. Написала хлопцям з села, чи пропустить мене тероборона проїхати, адже вже комендантська година. Вони питають, куди це я зібралася, бо до Киева не можна вже, підірваний міст. І я просто сказала малюку, мовляв, давай не сьогодні – і лягла спати. Наступного дня, 28-го лютого, десь о 12-й ми почули вибух і побачили з боку Житомирської траси величезний стовп диму чорного. Ми піднялися на другий поверх, звідки видно шматочок траси, і побачили величезну кількість техніки. А за дві години в мене вже почалися справжні перейми. Я дивлюся на цю техніку і не розумію, як мені потрапити в пологовий, адже він якраз на шляху цієї колони. Перейми дужчають, снаряди літають, і я розумію, що вони вже доїхали до полового, і я туди вже не можу потрапити. Думаю, окей, я поїду в інший бік, в Макарів, у державну лікарню і буду народжувати там. І саме в цей час у місцевому телеграм-каналі нашої громади пишуть, що їде техніка селами через Макарів, там бої, а лікарню обстріляли. І мене охопило суцільне почуття відчаю, бо я не розуміла, де мені народжувати”.

Тієї миті Олексій розгубився не менше за Марію, проте, заради її спокою взяв себе в руки: “Я дивлюсь, стоїть Маша, плаче і каже: все, капєц, пологовий розбомбили, в Макарові бій іде, що нам робити? І я кажу, ну що, будемо вдома. Намагався заспокоїти її, що ми зможемо, треті пологи – це ж не перші. З іншого боку, виходу не було. Добре, що перші і другі пологи я був поруч з акушеркою, вона мені розповідала всі деталі, що треба робити після. А про те, чого я не знав, я подивився. Тоді ще був інтернет, я відкрив на ютубі роліки для таксистів, і там покроково розписано, що за чим. Я ці роліки передивився, мабуть, разів 10, кожну деталь. Оцінив, що в нас для пологів є, що ми можемо підготувати. А ми підготувалися морально, що це вже доля – як зможемо, так зможемо”.

“Дитинка в будь-якому випадку народиться, – пояснює природній процес пологів Олег Маланчук, заступник директора з медичної частини КНП “Перинатальний центр м. Києва”. – Якщо ви бачите голівку або сідниці, пологи пройдуть без чиєїсь особливої допомоги, їх вже ніяк не зупинити. Місце для цього підійде будь-яке – аби воно було освітлене, тепле і комфортне для того, щоб майбутня мама могла спокійно народжувати. Якщо це підлога, треба підстелити матрас, аби жінці було мʼяко, тепло і зручно. Якщо це ліжко – нехай буде ліжко”.

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“Ми вибрали кімнату з каміном, бо вже не було електрики, – згадує Олексій. – Камінна труба дуже швидко нагріває цю кімнату, за півгодини вже тепло. Ми розклали одноразові простирадла. Я поставив теплу воду та дивився у вікно, де лягають снаряди – вираховував, близько вони чи далеко. І весь час казав Маші: це далеко, не переживай”.

“Я так злилася на нього, – зізнається Маша. – Каже, я все підготував, все прочитав, я все знаю. Я кажу, ну добре, в мене перейми, як мені дихати? Тому що я ходила перед першими пологами на курси, де вчили дихати. Але під час перших-других пологів вас веде акушер, який каже, коли дихати, коли щось ще робити. А Олексій мені каже, мовляв, я прочитав з моменту, коли народжується дитина, а до того ти сама все маєш робити. І я така зла на нього, кажу, що я ж тобі не кішка, аби в полі народжувати. Лежу гуглю, поки в мене перейми, як мені дихати”.

Перейми у Маші почалися о другій годині дня – якраз тоді, коли повз йшла колона ворожої техніки, а наші війська намагалися її зупинити. Під канонаду з пострілів та вибухів жінка народжувала аж до самого ранку: “Під час потуг, коли вже дитинка має вийти, він просто застряг. І 30 хвилин ані туди, ані сюди. У мене такий відчай, ми обоє знесилені! Ми не спали від початку війни! І я, і Олексій розуміємо, що він застряг”.

Та щойно зʼявилася голівка малюка, як Олексій оторопів, бо не побачив обличчя дитинчати: “Я його і так, і так роздивляюся – немає лиця от зовсім! Голова є, а лиця немає. Я так злякався!”

“Я не знаю, як він здогадався, що це, мабуть, не голова дитини, а амніотичний мішечок. Він його розрізав кухонними ножицями – і дитина просто вилетіла”, – пригадує Марія.

“Я боявся, що якщо я його дістану і він не буде кричати… Як його змусити? Які ж там дії: перевернути якось, те, се.. А тут він кричить – все, в мене радість. Я розумію, що в нього вже легені працюють, що він дихає”, – і досі хвилюється від пережитого Олексій.

Про таких, як маленький Артемко, кажуть, народився в сорочці. Сьогодні йому вже 10 місяців. Це здоровий та активний хлопчик, чиє життя почалося під обстрілами, але має продовжуватись у мирній та квітучій Україні.

“Ідеального часу не буває ніколи. Той час для народження, який потрібен саме вашій дитині, буде саме в той час, коли вона народиться, – вважає психологиня Олена Шершньова. – Тому не треба намагатися переграти долю і штучно прораховувати якісь ідеальні моменти. Знайте, що в вас є ресурс для того, аби народити дитину, аби подбати для неї. Просто треба повірити в це, згадати, що ви сильна жінка, що ви можете подбати і про себе, і про своє немовля”.