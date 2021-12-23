Народила в 11 років: юну породіллю з Закарпаття та її дитину планують забрати з родини

Орган опіки уже звернувся до суду.
У Закарпатській області 11-річну породіллю та її немовля планують вилучити з родини та поселити до обласного соціального центру матері та дитини.
Про це у коментарі "Суспільному" сказала начальниця служби в справах дітей Берегівської міської ради Олександрія Садварі.
Соціальні служби планують позбавити матір 11-річної породіллі батьківських прав. Для цього орган опіки уже звернувся до суду. Дівчинку та її немовля планують поселити до обласного соціального центру матері та дитини у Перечині.
"Ми попросили, щоб нас попередили про виписку хлопчика з лікарні за два дні до виписки. Тому що ми плануємо облаштувати одинадцятирічну матір і її малолітнього сина до центру матері та дитини у Перечині", — розповіла начальниця служби в справах дітей Берегівської міської ради.
Нагадаємо:
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У Закарпатській області 11-річна дівчинка, яка завагітніла від 46-річного співмешканця своєї матері, народила дитину. На світ з'явився хлопчик.
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Після народження немовля потрапило у реанімацію, а його 11-річна мати захворіла на коронавірус.
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46-річний батько дитини 11-рінчої дівчинки перебуває під домашнім арештом.
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