Народила в 11 років: юну породіллю з Закарпаття та її дитину планують забрати з родини

Народила в 11 років: юну породіллю з Закарпаття та її дитину планують забрати з родини

Орган опіки уже звернувся до суду.

У Закарпатській області 11-річну породіллю та її немовля планують вилучити з родини та поселити до обласного соціального центру матері та дитини.

Про це у коментарі "Суспільному" сказала начальниця служби в справах дітей Берегівської міської ради Олександрія Садварі.

Соціальні служби планують позбавити матір 11-річної породіллі батьківських прав. Для цього орган опіки уже звернувся до суду. Дівчинку та її немовля планують поселити до обласного соціального центру матері та дитини у Перечині.

"Ми попросили, щоб нас попередили про виписку хлопчика з лікарні за два дні до виписки. Тому що ми плануємо облаштувати одинадцятирічну матір і її малолітнього сина до центру матері та дитини у Перечині", — розповіла начальниця служби в справах дітей Берегівської міської ради.

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