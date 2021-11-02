"Народили дітей - відповідайте": мер Кропивницького відповів батькам на претензії про холод у садках

"Народили дітей - відповідайте": мер Кропивницького відповів батькам на претензії про холод у садках

Мер закликав батьків слідкувати за дітьми.

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович висловився з приводу того, щоб діти менше хворіли у садочках.

Про це він повідомив під час апаратної наради, інформує "Златопіль".

Райкович закликав батьків уважно ставитися до стану здоров’я дітей, яких вони відправляють до садочка чи школи.

“Батьки мають слідкувати за станом здоров’я дітей, а не привела, кинула і робіть з дитиною що хочете. А я ввечері прийду і заберу, або через тиждень. Так теж не буває! Понароджували дітей – будь ласка, давайте відчувати батьківську відповідальність, а громада – громадську. В садочках і школах має бути тепло, діти мають бути одягнені, а харчування має бути збалансованим. Це головні маркери нашої спільної відповідальності!” - сказав він.

Раніше стало відомо, мешканка Кропивницького Оксана Деминтієнко лікує після переохолодження в дитсадку дворічну доньку. З посинілими губами та судомами напередодні вона забрала звідти дитину.

Дитину оглядала лікарка кропивницької амбулаторії №6 Ірина Дуванова: "Дитина тремтіла, так як було холодно у дитсадку. У неї була температура 37.5, коли прийшла на прийом – вже 39. У неї були симптоми гострої респіраторної інфекції. Вона дуже часто ходила в туалет, це буває так, коли людина переохолоджується, від цього і розвивається вірусна інфекція".

Працівниця відділу управління Держпродспоживслужби в області Тамара Третяк сказала, що відповідальність за температурний режим у дитсадку несе власник.

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