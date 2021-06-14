Народилися у сорочках: у Полтаві відвідувачі з дитиною за кілька секунд пішли з кафе, на яке звалилося дерево (відео)

Якби відвідувачі трохи затрималися, все могло закінчитися трагедією.

У Полтаві на літню прибудову кафе обвалилося величезне дерево. За мить до падіння там перебували четверо дорослих із дитиною.

Відео того, як людей врятував випадок, виклали у Мережі.

На кадрах видно, як відвідувачі, серед яких маленька дівчинка, зібрали речі і залишили кафе. За кілька секунд на місце, де вони сиділи обвалилося дерево.

На момент падіння дерева тротуаром йшли люди. На щастя, їх теж не зачепило.

Користувачі в Мережі зазначили, що минулого року це дерево вже хотіли спиляти, але місцеві активісти не дали цього зробити.

Другий день народження!

Немов ангел-охоронець їх вивів за мить до цього.

Народилися у сорочці.

Нагадаємо, що у Дніпрі після негоди одразу кілька дерев з корінням впали на дитячий майданчик у парку Глоба. Вони потрощили лавки та павільйони.

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