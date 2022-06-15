Народився у сорочці: у Карпатах чоловік зірвався у 80-метрову прірву і вижив

Народився у сорочці: у Карпатах чоловік зірвався у 80-метрову прірву і вижив

У Карпатах 30-річний чоловік народився у сорочці: зірвався у 80-метрову прірву і вижив.

Нещасний випадок стався з мешканцем селища Ясіня Рахівського району, що на Закарпатті. Чоловік зірвався зі снігового карнизу та летів 80 метрів у прірву.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Рятувальники отримали повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту на полонині Драгобрат, поблизу гори Близниця, потребує допомоги місцевий житель. Чоловік зірвався з великої висоти. Травмованому надали долікарську медичну допомогу та транспортували до смт Ясіня.

"А ми вкотре нагадуємо, що гори – не лише неймовірна краса, а ще й дуже велика небезпека. Тому закликаємо усіх бути максимально обачними під час гірських прогулянок!", – звертаються рятувальники.

Фото: facebook.com/ДСНС

Як повідомлялося, в одному із сіл Львівської області трапився нещасний випадок. На водоймі потонув 18-річний хлопець. Молодик втопився в озері у селі Блищиводи.

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