Народився в РФ, але відігнав росіян від Києва: факти про Сирського, які вражають

Герой України, відомий генерал і керівник знакових операцій ЗСУ, який народився в Росії. Новина про призначення головкомом ЗСУ Олександра Сирського, який змінив на посаді легендарного Валерія Залужного, сколихнула всю Україну.

Чим відомий бойовий генерал, за що отримав Героя України, що про нього кажуть військові, як сприйняли українці таке рішення Зеленського та які моменти з біографії Сирського стурбували суспільство – в ексклюзиві TSN.UA.

Новий головнокомандувач ЗСУ

Генерал-полковника Олександра Сирського призначили новим головнокомандувачем ЗСУ замість звільненого "залізного генерала", як його називають у світі, – Валерія Залужного. Таке рішення ухвалив президент Володимир Зеленський 8 лютого. Перед цим Зеленський подякував Залужному за службу та запропонував залишитися в команді.

Наступного дня, 9 лютого, Сирський зробив першу заяву на новій посаді. Звернувся до бойового товариства, назвав нові завдання та виклики. Не забував сказати і про важливість людських життів та новітні методи боротьби.

“На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту в новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів", – каже Сирський.

Однак суспільство доволі неоднозначно сприйняло призначення Сирського. Мережа одразу вибухнула обговореннями та голосуваннями. Наприклад, в одному з телеграм-каналів підписникам поставили запитання, чи підтримуєте вони призначення Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ. Можна було вибрати один з трьох варіантів відповідей. Результат – не на користь Сирського.

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Світові видання про зміну головкома ЗСУ

Звільнення Залужного та призначення Сирського поставило на вуха не лише Україну, але й увесь світ. Міжнародні видання пишуть, що це новий вирішальний етап у війні, але не без ризику. Наприклад, видання Reuters звільнення Залужного та заміну його Сирським назвало "величезною авантюрою" у той час, коли російські сили здобувають перевагу майже через два роки війни.

The Washington Post наголошує, що рішення призначити Сирського, ймовірно, буде непопулярним серед українців. Багато хто з військових вважає Сирського командиром радянського зразка, який занадто довго тримав війська під вогнем у Бахмуті.

The Wall Street Journal цитує генерал-полковника Михайла Коваля, який говорить про Олександра Сирського як про досвідченого генерала, зазначаючи його роботу в обороні Києва на початку війни та блискавичний наступ на північному сході Харківської області 2022 року.

The Hill цитує професора Девіда Сілбі, військового історика з Корнельського університету, який звільнення генерала Валерія Залужного називає найбільшим струсом в українському військовому кабінеті від моменту вторгнення Росії до України 2022 року.

The Guardian називає рішення Зеленського ризикованим кроком, враховуючи високі рейтинги підтримки Залужного серед українців.

The Economist звільнення генерала Залужного назвало новим і вирішальним етапом у війні, в якому Зеленський ризикує припуститися помилки.

Хто такий Сирський

Кадрова зміна головнокомандувача ЗСУ розтягнулася на місяці та супроводжувалася політичними скандалами. Але наразі Україна має нового головкома, тому зосередимося саме на постаті Сирського.

Він народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Владимирської області Росії. Закінчив 1986 року Московське вище військове командне училище. Видання Spiegel назвало цю деталь його біографії "однією з гірких іроній нинішньої війни".

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Українці теж дещо спантеличені цим фактом. Російські пропагандисти на цей момент також люблять звертати увагу і скаженіють, чому такий успішний воєначальник опинився на боці України. Попри цей факт, більша частина життя головкома пов'язана з Україною.

Служба у нього проходила в УРСР і тут він залишився після проголошення незалежності – почав служити в Нацгвардії, а згодом у ЗСУ. 1996 року закінчив Академію Збройних сил України, а 2005-го – Національний університет оборони.

Кар'єра Сирського

У 2000-х роках Сирський командував 72-ю механізованою бригадою. Був долучений до співпраці України з НАТО. Взимку 2015 року він був одним з головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве. Йому вдалося вивести українське угруповування з майже оточеного росіянами міста. За цю операцію Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького. Від 2016 року очолював Об'єднаний оперативний штаб, який координував дії українських військових на Донбасі.

Боронив Київ і звільняв Харківщину

Від 2019 року керував Сухопутними військами. Є в біографії Сирського кілька моментів, про які дійсно мають знати всі українці. На початку повномасштабного вторгнення Росії саме Сирський був відповідальним за оборону Києва. Під його керівництвом було створено два кільця оборони столиці: одне на зовнішніх околицях та одне – в межах міста.

Саме за його рішенням були зруйновані мостові переходи в Київській області, підірвана дамба на річці Ірпінь у Козаровичах, що також призвело до затоплення позицій російської армії і завадило наступу ворога на столицю. Після перемоги в битві за Київ Олександр Сирський отримав найвищу нагороду –- звання Героя України.

Але й це не всі перемоги відомого генерала. Восени 2022 року Сирський був одним із командувачів успішним контрнаступом на Харківщині. Після цього Міноборони України назвало його ім'я серед творців перемог ЗСУ – "атлантів, які тримають операцію на своїх плечах".

У період від осені 2022-го до кінця весни 2023 року Сирський керував обороною міст Соледар і Бахмут. У важких боях українська армія змогла завдати важких втрат переважальним силам загарбників, а так звана ЧВК "Вагнер" була фактично знищена як значуща бойова сила.

Від літа 2023 року Олександр Сирський командував українськими військами, що тримають оборону на північно-східній ділянці фронту – передусім біля Куп’янська. Проте й тут є свій підводний камінь. Сирський має неоднозначний імідж генерала, який готовий на будь-що заради результату на полі бою.

Реакція військових на призначення Сирського

Варто зазначити, що військові також неоднозначно та дещо по-різному реагують на призначення Олександра Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Заступник командира артилерійського дивізіону майор Павло Кишкар в етері "Еспресо" зазначив, що військові з нетерпінням чекають на подальші кадрові рішення в ЗСУ.

"Щодо призначення Сирського, то війська з нетерпінням очікують подальших кадрових рішень. Команда генералів – і Андрій Гнатов, і Михайло Драпатий, з якими мав честь служити, – це прогресивна команда молодих українських генералів. Думаю, що така команда точно зрушить питання технічної мобілізації України, технічного переоснащення, створення нового роду військ щодо безпілотної авіації та управління автоматизованими системами на полі бою", – сказав він.

Водночас деякі українські солдати в коментарі The Washington Post називають Сирського "м'ясником". Кажуть, що своє прізвисько він здобув через ставлення до життів військових.

"Я знаю тільки те, що чув від своїх підлеглих. Стовідсотково вони його не поважають, бо вважають, що він не рахується з життям солдатів", – йдеться у повідомленні.

Також Олександра Сирського вважають ближчим до Зеленського. Ось так цитує The Washington Post майора, який зараз воює на сході України: "Через кілька місяців, напевно, будуть якісь спроби штурмових дій або щось подібне. Тому що Сирський піде за Зеленським. А Зеленський хоче великих перемог".

Нагадаємо, в четвер, 8 лютого, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На його місце прийде нова управлінська команда на чолі з новим головкомом – Олександром Сирським. В оточенні останнього уже встигли прокоментувати кадрову перестановку. Що кажуть військові про нового головнокомандувача Олександра Сирського – читайте в ТСН.ua.

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