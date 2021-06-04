Народна депутатка Людмила Марченко отримала орден від глави ПЦУ Епіфанія за підтримку хворих дітей

Її відзначили за її допомогу дітям, які мають діагноз СМА.

Народний депутат із Тернопільщини Людмила Марченко отримала Орден Миколая Чудотворця від предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. Таким чином народну обраницю відзначили за її допомогу батькам та опіку над дітьми, з діагнозом СМА.

"Особисто для мене, нагорода з рук Митрополита Епіфанія – лише доказ того, що я рухаюсь в правильному напрямку і дякую тим, хто долучається до наших прохань про допомогу хворим діткам", – цитує Людмилу Марченко видання Номер один.

СМА – це рідкісна та важка генетична хвороба. Вона піддається лікуванню, але для цього потрібен чи не найдорожчий в історії світової фармакології препарат. Йдеться про $2,3 млн за рятівну ін’єкцію.

"Мене дивує, що в Україні досі немає державного фінансування в таких випадках і я всіма можливими способами намагаюсь піднімати це питання у стінах ВРУ, звертаюсь і в Офіс президента, і до Кабміну. Тож, сподіваємося, що незабаром матимемо чітку стратегію дій та, власне, кошти на лікування діток", – розповідала виданню народна депутатка.

Напередодні Марченко написала на своїй сторінці в Facebook, що один із хворих діток з Тернопільщини виграв у лотерею препарат Zolglensma, який так йому необхідний. "І не кажіть, що чуда не існує!", - відзначила депутат.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що Марченко взяла участь у засіданні Тернопільської обласної ради, де звернула увагу на ряд питань, які стосуються освіти та медицини.

"Фінансування освіти та медицини зараз – це справді проблема. Це проблема і державного, і місцевого рівнів, адже ми бачимо, що найбільше уваги зосереджено саме на пандемії коронавірусу. Відповідно, більшість державних коштів спрямовані у ковідний фонд, через що інші галузі залишаються недофінансованими. Все ж є ряд питань, які потребують негайного вирішення, аби люди не стали заручниками обставин. Тож, маємо спільними зусиллями представників влади і на місцях, і на державному рівні, шукати вихід із таких ситуацій", – сказала Марченко.

Депутат відзначає, що попри те, до ВР потрапила за списком партії, добре розуміє рівень відповідальності і намагається працювати якнайкраще на окрузі. "Я хочу ділитись своїми напрацюваннями, аби самій мати розуміти, як на ті чи інші речі реагує суспільство", – зазначає Людмила Марченко.

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