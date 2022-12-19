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Народна депутатка написала заяву про вихід із партії "Слуга народу" через вчинок голови фракції

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Час на прочитання
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Народна депутатка написала заяву про вихід із партії "Слуга народу" через вчинок голови фракції

17 грудня Олена Шуляк прийшла до військового та юриста Олега Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги.

Народна депутатка Галина Янченко написала заяву про вихід із партії "Слуга народу" через вчинок голови партії Олени Шуляк, яка напередодні вирішила з'ясувати стосунки з пораненим бійцем через законопроєкт щодо містобудування.

Про це повідомила Галина Янченко та сам військовий Олег Симороз.

Як сказала Галина Янченко, вчинок голови партії Олени Шуляк щодо пораненого бійця - "це дніщє".

"Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, - а щоб поз’ясовусати стосунки щодо її корупційного законопроекту - це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни", - написала Янченко.

Додамо, що 17 грудня Шуляк прийшла до військового та юриста Олега Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Наразі він перебуває у шпиталі.

Шуляк збиралася обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше прийняла Верховна Рада.

"Мені досі складно повірити, що голова правлячої партії "слуг" увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані. Але це сталося", - сказав він.

Раніше ВР ухвалила законопроєкт № 5655 щодо реформування сфери містобудування, після чого в засобах масової інформації почала ширитися агресивна кампанія противників законопроєкту.

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Дата публікації
Перегляди
387
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