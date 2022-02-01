Народні прикмети, обряди і звичаї 1 лютого 2022 року

Сніг лапатий — на негоду.

1 лютого церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Макарія Великого, Єгипетського, святителя Марка, архієпископа Ефеського, преподобного Макарія, посника печерського, в Ближніх печерах, преподобного Макарія, диякона печерського, в Дальніх печерах, блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородського (1392). Знайдення мощей преподобного Сави Сторожевського, Звенигородського, преподобного Макарія Римлянина, Новгородського, мучениці Євфрасії, діви, преподобного Макарія Олександрійського, святителя Арсенія, архієпископа Керкирського, преподобного Антонія, стовпника Марткобського.

1 лютого: народні традиції

У давнину казали: "Який Макар, такий і товар". Якщо погода ясна, стверджує інше прислів'я, то і весна буде красна, тобто рання й тепла.

1 лютого: українські народні прикмети

Сніг лапатий — на негоду.

Якщо птахи сідають на верхівки дерев — перед потеплінням.

Коли галки здіймають несамовитий галас, то буде відлига.

Горобці дружно цвірінькають - на відлигу.

1 лютого: церковне свято

Макарій Великий, Преподобний Макарій Великий Єгипетський — православний святий. Ім’я Макарій означає "благословенний".

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Макарій прожив понад 90 років і упокоївся. Його святі мощі спочивають у монастирі Святого Макарія Великого у Ваді Ель Натрун, в Єгипті. На Русі преподобного Макарія вважали великим радником і цілителем хвороб.

1 лютого: що варто робити

Знахарі раніше цього дня займалися лікуванням головного болю. Також треба запам’ятати сон, який приснився на Макарія. Такі сни віщують добробут. Якщо сон приснився вдень, то він до вечора збудеться.

1 лютого: що категорично заборонено робити

важко працювати;

одягати чорне;

стригти волосся;

лихословити.

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