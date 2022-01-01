Народні прикмети, обряди і звичаї 1 січня 2022 року

Дзвінко кричать галки — на відлигу.
1 січня 2022 року церква та віряни вшановують пам'ять мученика Вонифатія Тарсийського, праведної Аглаїди Римської, преподобного Ілії Муромця, чудотворця Печерського, мучеників Ілії, Прова, Ариса, Полиєвкта, Тимофія, святих Вонифатія Милостивого і Григорія, єпископа Омиритського. Триває Різдвяний піст.
1 січня: українські народні прикмети
- Дзвінко кричать галки — на відлигу.
- Сіра ворона при заході сонця самотиною сидить на верхівці найвищого дерева - чекай лютого морозу.
- Пес на снігу згортається «калачиком» — на мороз, а витягується, розкидає лапи — на відлигу.
- Якщо пес спить більше, ніж звичайно, знехотя рухається, перестає гавкати — бути потеплінню.
1 січня: церковне свято
Цього дня Свята Церква вшановує також мученика Воніфа́тія Тарсійського. Спочатку він жив в гріху непомірності, нетверезості, а під час подорожі його до місця страждання перебував в пості, – перш плотська нечистота, холодність, безпечність до порятунок, а тут він думає про одне, як би скоріше отримати порятунок, всю дорогу думає про те. Гріховні насолоди плоті, змінює на муки цієї плоті, перенесення муки, пролиття крові, відсічення голови. І все це абсолютно добровільно. Так, св. мученик цілком, найочевиднішим чином, на ділі довів щирість свого каяття, свою ненависть до гріха, свою любов до Христа.
1 січня: народні традиції
Цього дня особливу увагу звертали на того, хто першим прийде до оселі. Якщо здорова людина, то рік буде щасливим, а якщо хвора - то ні.
1 січня: що варто робити
Святкувати прихід Нового року.
1 січня: що категорично заборонено
Сваритися та лаятися.
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