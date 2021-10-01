Народні прикмети, обряди і звичаї 1 жовтня

Грім у жовтні — на малосніжну, м'яку й коротку зиму.
1 жовтня віряни та церква вшановують пам'ять преподобного Євменiя, єпископа Гортинського, мучениці Арiадни, мучениць Софiї та Ірини, мученика Кастора, мучеників Бидзина, Шалви i Єлизбара, князiв Ксанських, Молченської i Барської iкон Божої Матерi.
1 жовтня: церковне свято
Євменій Гортинський - єпископ Гортинський в VII столітті. Переконаний противник монофелітської єресі, був засланий в Фиваїдської пустелі, де і помер. Зарахований до лику святих. Пізніше його святі мощі були перенесені і поховані в місті Гортіне на острові Крит.
1 жовтня: народні традиції
Цього дня розпочинали збирати шипшину. Адже вона не тільки володіє приємним смаком і ароматом, але також може допомогти в боротьбі з різними захворюваннями. Цей день ще називали "журавлиним літом".
Якщо на Ярини відлетять журавлі, то через два тижні чекай морозів, а як затримаються зима раніше себе не покаже.
1 жовтня: що варто робити
У народі вважали, що найкорисніша шипшина – той, що зібраний саме 1 жовтня. Слов’яни використовували його не тільки в кулінарних, але і в лікувальних цілях. Готували з шипшини спеціальні вітамінні напої, які застосовували для зміцнення імунітету. Також варили напої.
1 жовтня: що категорично заборонено робити
- відправлятися в магазин;
- проєктувати свою злість на оточення.
1 жовтня: українські народні традиції
- Спориш довго не змінює восени свого кольору на щедрий врожай зернових наступного року.
- Білка мостить гніздо високо — на теплу зиму, низько — на люту.
- Запаслися білки великим припасом горіхів — на холодну зиму.
- Грім у жовтні — на малосніжну, м'яку й коротку зиму.
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