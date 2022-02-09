Народні прикмети, обряди і звичаї 10 лютого 2022 року

Купаються ворони — на негоду.

10 лютого церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Єфрема Сиріна, преподобного Єфрема Печерського, єпископа Переяславського, преподобного Палладія, пустельника, преподобного Ісаака Сиріна, єпископа Ніневійського, преподобного Єфрема Угрина, Новоторзького.

10 лютого: українські народні прикмети

Якщо сорока заховалася під дах, а снігур заспівав — бути хуртовині.

Голуби воркують — тепло віщують.

Півні ввечері розкуркулювались — на відлигу.

Кури рано сідають на сідало — вночі буде мороз.

Гуси ховають дзьоби під крило чи стоять на одній нозі — на холод.

Свійські свині згрібають барліг і ховаються в нього — перед великим морозом.

Купаються ворони — на негоду, каркають усією зграєю — на мороз, влаштовують в небі хороводи - на снігопад, сідають на землю — на відлигу, вмощуються на нижніх гілках дерев — на вітер.

10 лютого: церковне свято

Преподобний Єфрем Сирин народився на початку IV ст. в місті Низибії в Месопотамії. Його батьки були доброчесними християнами і дали синові правильний напрямок життя. Спершу він навчався в низибійського єпископа Іоанна, котрий постарався дати Єфрему духовну освіту. Після смерті Іоанна Єфрем перебрався в сирійське місто Едесу, де знайшов добрих наставників в науках благочестя.

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Одержавши священний сан, Єфрем успішно проповідував, а також писав церковні повчання, котрі читались при відправах. Щоб повніше пізнавати високі духовні істини, він вдавався до далеких мандрівок, щоб сприймати науки великих пустинників. Так Єфрем побував у Єгипетських і Сирійських старців, відвідав св. Василія Великого і повернувся в Едесу. Невдовзі, бажаючи самітного життя, Єфрем поселився недалеко у печері, молився і писав твори. До нього стали сходитись учні, щоб слухати чернечі настанови і переймати молитви. Одна з таких молитов дійшла і до нас і читається у Великий Піст.

Молитва так часто повторюється при богослужінні, тому що в ній перелічуються особливим властивим саме цій молитві способом, спершу негативні сторони гріховного стану душі як лінивство, безнадійність, владолюбство і марнослав'я.

10 лютого: народні традиції

Цього дня слідкували за погодою, якщо вітряно, то літо буде мокрим, бо «Юхим приніс вітер на сире літо». 10 лютого в народі вважали іменинами домовика. Цього дня домовику у печі ставили миску з молоком, залишали горщик з кашею, обклавши його гарячими вуглинками.

10 лютого: що не можна робити

вбивати комах: ані тарганів, ані клопів, ані цвіркунів;

лаятися, скандалити і вживати погані слова.

10 лютого: що варто зробити

займатися господарством;

генеральним прибиранням будинку.

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