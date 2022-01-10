Народні прикмети, обряди і звичаї 10 січня 2022 року

Раннього морозяного вечора дружно розспівалися півні — чекай відлиги.

10 січня віряни та церква вшановують пам'ять мучеників 20 000 в Нікомідії спалених, мучениць Агафії, Домни та інших, апостола от 70 Ніканора Диякона, преподобного Симона Мироточивого, Новосвященномученика Нікодима (Кононова). Тривають святки.

10 січня: українські народні прикмети

Сіра ворона при заході сонця самотиною сидить на верхівці найвищого дерева - чекай лютого морозу.

Пес на снігу згортається «калачиком» — на мороз, а витягується, розкидає лапи — на відлигу.

Якщо пес спить більше, ніж звичайно, знехотя рухається, перестає гавкати — бути потеплінню.

Раннього морозяного вечора дружно розспівалися півні — чекай відлиги.

10 січня: церковне свято

Древні християни не боялися смерті. Вони були готові терпіти будь-які страждання, аби лише не розлучатися з Христом і не втрачати надії на життя вічне.Православна Церква вшановує пам'ять 20 тисяч мучеників, які постраждали в 302 році в Нікомідії (місто в північно-східній частині Туреччини, сучасна назва Ісмід).

У той час Римською імперією правив імператор Максіміан (284-305). Він наказав руйнувати християнські храми, спалювати богослужбові книги і позбавляти християн усіх прав та посад.

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На свято Різдва Христового, коли в Нікомідійській соборній церкві зібралося близько 20 000 християн, імператор послав в храм глашатая. Останній передав його веління всім християнам вийти з церкви і принести жертву ідолам. В противному разі імператор загрожував спалити храм разом з усіма, хто в ньому молився. Проте всі присутні поклонитися ідолам відмовилися. Поки мучителі готувалися підпалити церкву, звершуючи Богослужіння єпископ Анфим охрестив оглашенних і всіх причастив Святих Христових Таїн. Усі 20 000 християн, що молилися, померли у вогні.

Максиміан вважав, що він знищив всіх християн Нікомідії, однак незабаром взнав, що їх ще багато, що всі вони як і раніше сповідують свою віру і готові померти за Христа.

10 січня: що не можна робити

брехати;

підслуховувати;

підглядати за іншими.

10 січня: народні традиції

Раніше ввечері молодь збиралася на вечорниці для того, щоб ворожити, знайомитися і зав’язувати стосунки для подальшого весілля.

10 січня: що варто зробити

Якщо прийняти колядників, то раніше вважалося, що це стане запорукою здоров’я і щастя.

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