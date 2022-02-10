Народні прикмети, обряди і звичаї 11 лютого 2022 року

Яка погода 2 лютого, таку чекайте і на Масницю / Pexels

Ясний місяць — до холоднечі, а круторогий — на мороз.

11 лютого церква і віряни вшановують пам'ять перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія, відлюдника Печерського, єпископа Туровського, в Ближніх печерах, мучеників Романа, Якова, Філофея, Іперихія, Авива, Юліана і Паригорія, мучеників єпископа Сильвана, диякона Луки, читця Мокія.

11 лютого: українські народні прикмети

Ясний місяць — до холоднечі, а круторогий — на мороз.

Якщо рано в небі з'являється "попіл" — червоніє небо, то на вітер, а як увечері, то на сніг або дощ. Хмари йдуть низько — буде холодно, а коли пливуть проти вітру — на сніг.

Шумить зимовий ліс — чекай відлиги.

Довгі сухі гілочки ялини на хуртовину згинаються, а на погоду розпрямляються.

Гуси й качки купаються в снігу — на відлигу й вітер.

Білі хмари — на мороз, ясні сутінки — на холоднечу.

11 лютого: церковне свято

Ігнатій Богоносець або Ігнатій Антіохійський — один з перших отців Церкви, єпископ Антіохії, учень апостола Івана Богослова, святий, мученик.

Святий Ігнатій Богоносець був учнем св. Івана Богослова. Згодом він став єпископом Антіохії і, як добрий пастир, впродовж 40 літ підтримував дух свого стада в час переслідування християн. За правління імператора Траяна його ув'язнили і повезли до Рима на суд. Під час довгої подорожі Ігнатій укріпляв місцевих християн у правдах святої віри. Тоді ж він написав сім листів до різних церковних громад. Саме Ігнатій Богоносець у листі до вірних міста Смирни в Малій Азії вперше використав вислів "Вселенська Церква".

Також читайте Луперкалії 15 лютого 2022: як стародавнє язичницьке свято перетворилося на День усіх закоханих

Помер Ігнатій мученицькою смертю 107 року в Римі, а його святі мощі перенесено в Антіохію.

11 лютого: що не варто робити

думати у негативному ключі;

йти на невиправдані ризики;

втягуватися у суперечки та конфлікти.

11 лютого: що варто зробити

Цього дня традиційно спостерігали за місяцем і по нього намагалися зрозуміти подальшу погоду.

11 лютого: народні традиції

Раніше вважалося, що цього дня відьми влаштовують заломи сухої трави, заметеної снігом. Слід вживати страви з риби дозволяється. У народі цей день називається дуже несприятливим.

Читайте також:

Рятувальники застерігають туристів від походів у Карпати через небезпечні погодні умови | Новини України