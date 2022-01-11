Народні прикмети, обряди і звичаї 11 січня 2022 року

Снігур заспівав — на хуртовину.
11 січня церква та віряни вшановують пам'ять мучеників 14 тисяч немовлят, за Христа від Ірода у Віфлеємі вбитих, преподобного Марка-гробокопателя, Феофіла та Іоанна Печерських. Тривають святки.
11 січня: церковне свято
- Миші вилазять з-під снігової подушки й бігають зверху — до відлиги.
- Снігур заспівав — на хуртовину.
- Якщо пітніють шибки навіть у холоднечу — на потепління.
- Багато снігу — багато хліба.
- Коли сніг рано ліг — врожай озимини і ярових буде рівним.
- Місяць яскравий — до ясної погоди, а блідий, покритий туманцем — до снігу.
11 січня: церковне свято
Коли східні волхви подарували вони не повернулися до Ірода в Єрусалим, як він наказував їм, але, отримавши одкровення з неба, пішли в свою країну іншим шляхом. Тоді Ірод зрозумів, що задум його знайти Ісуса не здійснився, і наказав убити у Віфлеємі та околицях усіх дітей чоловічої статі від двох років і молодше. Він розраховував, що серед убитих дітей буде і Христов, в якому він бачив суперника. Вбиті немовлята стали першими мучениками за Христа.
Гнів Божий незабаром покарав самого Ірода: його спіткала люта хвороба, і він помер, живцем з'їдений черв'яками. Перед смертю нечестивий цар довершив міру своїх лиходійств: убив первосвященників і книжників юдейських, рідного брата, сестру та її чоловіка, свою дружину Маріамну та трьох синів, а також 70 наймудріших мужів, членів Синедріону.
11 січня: народні традиції
Раніше в народі вірили, що цього дня нечиста сила особливо активна. Тому її навіть можливо побачити на власні очі.
11 січня: що варто робити
Раніше казали, що якщо 11 січня у дворі будинку розпалити багаття, то разом з дровами згорять всі прикрощі та сум.
11 січня: що не варто робити
Сваритися та лаятися.
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