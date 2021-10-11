Народні прикмети, обряди і звичаї 11 жовтня

Цього дня можуть наврочити або навести пристріт.
11 жовтня церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Харитона Сповiдника, Собор преподобних отцiв києво-печерських, у Ближнiх печерах (преподобного Антонiя) спочилих, пророка Варуха, мучеників Олександра, Алфея, Зосими, Марка, пастиря, Никона, Неона, Ілiодора та iнших, благовірного князя В’ячеслава Чеського.
11 жовтня: церковне свято
Харитон Сповідник — християнський святий, шанований у лику преподобних.
Святий Преподобний Харитон Сповідник жив в місті Іконії в римській провінції Ліаконія (суч. Туреччина). Він був благочестивим християнином та вирізнявся чеснотами. Під час одного з гонінь на християн при імператорах: Галерії, Максиміані або Ликинії, коли християн примушували до принесення жертви ідолам, в Іконії Харитон був узятий під варту. Святий Харитон викрив язичницьких богів і сповідав віру в Ісуса Христа. Святий сповідник зазнав жорстоких мук, але, за промислом Божим, залишився живий.
Помер Преподобний Харитон Сповідник в глибокій старості та був похоронений, за його заповітом, в Фаранській обителі, в церкві, побудованій на місці розбійницької печери.
11 жовтня: народні традиції
Вважалося, що раніше молодь приходила на літні кухні для того, щоб покуштувати меду. Пари також могли й йти погуляти вдвох. Проте до світанку обов’язково потрібно було повернутися додому “до меду”. Приходили в будинок, де господиня нарізала коровай, пригощаючи гостей свіжим медом.
11 жовтня: що варто робити
Харитонів день вважається небезпечним. Мовляв, цього дня можуть наврочити або навести пристріт. Щоб цього уникнути, краще сидіти вдома і займатися домашніми справами.
11 жовтня: що категорично заборонено робити
Сміття з хати вимітати не можна, тому що по викинутому сміттю можуть біду в будинок напустити.
11 жовтня: українські народні прикмети
- Голуб, відпочиваючи, ховає одну ніжку в пір'я - чекай різкого похолодання.
- Лушпиння на цибулі тонке — зима буде теплою, а грубе та з багатьма шарами — холодною.
- Якщо восени сіренький ранок, то жди ясного дня.
- Якщо вранці туман підіймається, утворюючи хмари,— перед дощем, а як припадає до землі — на сонячний день.
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