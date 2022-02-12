Народні прикмети, обряди і звичаї 12 лютого 2022 року

Притихли кімнатні птахи — на мороз.

12 лютого церква та віряни вшановують пам'ять Собору вселенських учителів і святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Йоана Золотоустого, священномученика Іполита та з ним мучеників Кенсорина, Савина, Фрисії, діви, та інших 20 мучеників, преподобного Зинона, посника Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Зинона, учня святителя Василія Великого, мученика Феофила Нового, благовірного Петра, царя Болгарського.

12 лютого: українські народні прикмети

Сонце сходить за хмари — на снігопад, а коли довкіл нього кільце — на вітер.

Буде сильний мороз, якщо в одному дуплі побачите кілька білок.

Притихли кімнатні птахи — на мороз.

Ворона заховала свого дзьоба під крило — сильно похолодає.

Іній на деревах — на мороз, туман — на відлигу.

12 лютого: народні традиції

Раніше у народі вірили, що у цей день не можна прясти, щоб протягом року не було наривів.

12 лютого: церковне свято

Свято Трьох Святителів святкується щорічно більшістю православних церков.

В цей день вшановується пам'ять трьох великих ієрархів, учителів, проповідників і Отців Східної Церкви: св. Василія Великого, св. Григорія Богослова і св. Івана Золотоустого. В Україні свято відоме як свято Трьох Святителів.

Три отці — ієрархи-святителі, які вшановуються в день свята, — провідні вчителі віри, святості й науки Христової Церкви. За їхні заслуги Східна Церква називає їх у своїх Богослужіннях рівноапостольними, органами Святого Духа, колонами Церкви.

Всі вони жили в четвертому столітті — золотому віці християнської віри. Св. Василій і св. Григорій — сини славної Каппадокії, що в Малій Азії, друзі і майже однолітки. Св. Іван Золотоустий — з Антіохії, він молодший за них на 20 років.

12 лютого: що варто робити

Заведено відвідувати церкву і молитися цим трьом святим.

12 лютого: що не можна робити

прясти;

лаятися;

лихословити;

конфліктувати;

працювати на землі.

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