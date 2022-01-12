Народні прикмети, обряди і звичаї 12 січня 2022 року

Якщо вдень свійська птиця відсиджується в курнику — неодмінно збільшиться мороз.
12 січня церква та віряни вшановують пам'ять мучениці Анисiї, преподобного Зотика, пресвітера, апостола вiд 70-ти Тимона, мученика Філітера Нiкомидiйського, преподобної Феодори Кесарiйської, преподобної Феодори Царгородської.
12 січня: українські народні прикмети
- Раннього морозяного вечора дружно розспівалися півні — очікуй відлиги.
- Якщо вдень свійська птиця відсиджується в курнику — неодмінно збільшиться мороз.
- Взимку ліс без вітру шумить — бути хуртовині.
- Зимова діброва почорніла — настане відлига з вітром.
12 січня: церковне свято
Анисія Солунська — християнська свята, шанована в лику мучениць, постраждала за царювання імператора Максиміана.
Згідно з житіями, мучениця Анисія жила в грецькому місті Салоніки та походила з християнської родини. Після смерті батьків роздала отриману спадщину бідним і проводила життя у молитвах та пості.
Анисія дорогою до церкви була зупинена римським воїном, який запропонував їй піти на язичницьке свято. Після відмови він схопив її та спробував зірвати покривало з її голови. Анисія відштовхнула його і, плюнувши в обличчя, сказала: "Нехай заборонить тобі, дияволе, Господи мій Ісус Христос!". Після цього, як пише Димитрій Ростовський, "воїн, не виносячи імені Христового, оголив меч, що був при ньому, і, ударивши її в бік, пронизав наскрізь".
Тіло святої було поховано фесалонікійськими християнами за містом "за дві версти від брами Касантріотійської". пізніше над її могилою було збудовано молитовний будинок. Зараз мощі святої у срібнім раку знаходяться у базиліці Святого Димитрія (Салоніки).
12 січня: народні традиції
Святій мучениці молилися ті, хто мав проблеми зі шлунком.
12 січня: що варто робити
Раніше цього дня ходили в гості до родичів і друзів, влаштовувалися пишні застілля. Сни, що приснилися на 12 січня, вважаються віщими.
12 січня: що не можна робити
- шити і прясти;
- вживати їжу з сіллю;
- підіймати речі на перехресті.
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