Народні прикмети, обряди і звичаї 12 січня 2022 року

Якщо вдень свійська птиця відсиджується в курнику — неодмінно збільшиться мороз.

12 січня церква та віряни вшановують пам'ять мучениці Анисiї, преподобного Зотика, пресвітера, апостола вiд 70-ти Тимона, мученика Філітера Нiкомидiйського, преподобної Феодори Кесарiйської, преподобної Феодори Царгородської.

12 січня: українські народні прикмети

Раннього морозяного вечора дружно розспівалися півні — очікуй відлиги.

Якщо вдень свійська птиця відсиджується в курнику — неодмінно збільшиться мороз.

Взимку ліс без вітру шумить — бути хуртовині.

Зимова діброва почорніла — настане відлига з вітром.

12 січня: церковне свято

Анисія Солунська — християнська свята, шанована в лику мучениць, постраждала за царювання імператора Максиміана.

Згідно з житіями, мучениця Анисія жила в грецькому місті Салоніки та походила з християнської родини. Після смерті батьків роздала отриману спадщину бідним і проводила життя у молитвах та пості.

Анисія дорогою до церкви була зупинена римським воїном, який запропонував їй піти на язичницьке свято. Після відмови він схопив її та спробував зірвати покривало з її голови. Анисія відштовхнула його і, плюнувши в обличчя, сказала: "Нехай заборонить тобі, дияволе, Господи мій Ісус Христос!". Після цього, як пише Димитрій Ростовський, "воїн, не виносячи імені Христового, оголив меч, що був при ньому, і, ударивши її в бік, пронизав наскрізь".

Тіло святої було поховано фесалонікійськими християнами за містом "за дві версти від брами Касантріотійської". пізніше над її могилою було збудовано молитовний будинок. Зараз мощі святої у срібнім раку знаходяться у базиліці Святого Димитрія (Салоніки).

12 січня: народні традиції

Святій мучениці молилися ті, хто мав проблеми зі шлунком.

12 січня: що варто робити

Раніше цього дня ходили в гості до родичів і друзів, влаштовувалися пишні застілля. Сни, що приснилися на 12 січня, вважаються віщими.

12 січня: що не можна робити

шити і прясти;

вживати їжу з сіллю;

підіймати речі на перехресті.

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