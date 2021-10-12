Народні прикмети, обряди і звичаї 12 жовтня

Якщо до середини жовтня не осипалося з беріз листя, то сніг ляже пізно.

12 жовтня віряни та церква вшановують пам'ять преподобного Киріака, пустельника, мучеників Дади, Гаведдая i Каздої, преподобного Феофана Милостивого.

12 жовтня: церковне свято

Преподобний Киріак, пам’ять якого святкується нині, народився в Карфагені і був сином священника. Змалку він почав читати Священне Писання та з ранку до вечора сидів за книгами, з яких дізнавався про справи Божі, направлені на порятунок людей. Вивчивши біблійну історію, отрок взявся читати житія святих. Це читання остаточно затвердило його вибір. І у вісімнадцять років Киріак залишив назавжди свій дім і таємно вирушив до Єрусалиму.

Відвідавши в Єрусалимі святі місця, він декілька місяців перебував у розташованому поблизу Снопа монастирі, старанно несучи свій послух. У 37-річному віці Киріак був висвячений у сан диякона і віддалився в Сукійський монастир преподобного Харитона.

Також читайте Сатурн знову став директним: що робити

Досягнувши 70 років, преподобний вирішив вести життя ще суворіше і віддалився в пустелю Натуфа, узявши з собою свого учня Іоанна. У пустелі відлюдники харчувалися гірким зіллям, яке по молитві святого Киріака ставало солодким та придатним для харчування.

Після 5 років самітності про пустинників дізнався один селянин. Він привів до преподобного свого хворого біснуватого сина і святий зцілив його. З того часу багато людей почало приходити до преподобного Киріака зі своїми потребами. Він же шукав усе більшого усамітнення і віддалився в пустелю Рува, де пробув ще 5 років. Потім сім років він прожив далекій пустелі за сотню верст від Сукійського монастиря.

Також читайте Ретроградний Меркурій 2021: гороскоп для всіх знаків зодіаку

За 2 роки до своєї смерті преподобний Киріак повернувся в монастир і поселився в печері святого Харитона. Коли наступив час його смерті, преподобний Киріак призвав братію, всіх благословив, зі всіма попрощався, а потім поглянув на небо, простягнув руки, звершив молитву і тихо відійшов до Господа у віці 109 років.

12 жовтня: українські народні прикмети

Якщо до середини жовтня не осипалося з беріз листя, то сніг ляже пізно.

Пізнє опадання листя — на тяжкий рік.

Якщо листя з дуба і беріз опаде чисто — легкий рік, нечисто — на сувору зиму.

Листя кладеться на землю долілиць — на врожай.

Якщо вдень випав перший сніг, він швидко розтане, вночі — лежатиме довше.

12 жовтня: народні традиції

У цей день часто буває похмуро і туманно, можливий перший снігопад.

12 жовтня: що варто робити

Раніше цього дня святкували день мисливця. Мисливці шукали іменинного зайця. Закінчували день застіллям, під час якого розповідали різні мисливські історії.

12 жовтня: що категорично заборонено

Замовляти панахиду за не православними або за тим, хто покінчив життя самогубством. Цвинтарі можна відвідувати, але не варто влаштовувати там гучну гулянку з алкоголем. Якщо не можете піти в храм або на цвинтарі, дозволено пом’янути близьких вдома.

Читайте також:

Погода в Україні: з середи до регіонів дістанеться дощовий циклон

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання