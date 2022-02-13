Народні прикмети, обряди і звичаї 13 лютого 2022 року

Іній на деревах — на мороз, туман — на відлигу.
13 лютого церква та віряни вшановують пам'ять безсрібників мучеників Кира та Йоана і з ними мучениць Афанасії та дочок її: Феодотії, Феоктисти і Євдоксії, святителя Микити, відлюдника Печерського, єпископа Новгородського, мучеників Вікторина, Віктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Серапіона і Папія, мучениці Трифени Кизицької.
13 лютого: українські народні прикмети
- Ворона заховала свого дзьоба під крило — сильно похолодає.
- Іній на деревах — на мороз, туман — на відлигу.
- Коли тин чорніє зимою — на відлигу.
- Нараз в зимовий сонячний день у горах з'являється веселка — біла дуга, то при долинах морозитиме, але недовго.
13 лютого: церковне свято
Святі Кир та Іван — ранньохристиянські святі мученики, безсрібники, єгипетські лікар та воїнів.
Кир жив у III ст. в єгипетському місті Александрії за часів правління імператора Діоклетіана, жорстокого гонителя християн. Він був побожним лікарем, який не брав жодної винагороди, а закликав людей не грішити, бо недуги часто є наслідком грішного життя. Згодом він вступив до монастиря в Арабії. Бог дав йому чудесний дар лікувати недужих молитвою. Пізніше до нього долучився колишній вояк Іван, який прийняв св. Хрещення.
Довідавшись про ув'язнення побожної християнки Атанасії та трьох її малолітніх дочок у єгипетському Канопі, Кир та Іван вирушили, щоб підтримати їх на дусі. Але побожних мужів також ув'язнили та жорстоко мучили, схиляючи до відступництва від Христової віри. Потім невинним дівчатам і матері відрубали голови, а Кира та Івана убили мечем.
13 лютого: народні традиції
Цього дня молилися про захист від кульових блискавок.
13 лютого: що не варто робити
Виходити з дому без потреби.
13 лютого: що варто робити
- добрі справи;
- збиратися сім'єю.
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