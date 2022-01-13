Народні прикмети, обряди і звичаї 13 січня 2022 року

Падає м'який сніг — на врожай, а коли тепло, то літо буде дощовим.
13 січня віряни та церква вшановують пам'ять віддання свята Різдва Христового та преподобної Меланії Римлянки.
13 січня: церковне свято
Меланія Молодша — черниця, меценатка часів занепаду Римської імперії. 13 січня — день пам'яті преподобної Меланії Римлянки. Отримала ім'я на честь своєї бабки Меланії Старшої. В Україні відома завдяки святкуванню Маланки.
13 січня: народні традиції
Щедрий вечір (Маланка, Маланія, Василів вечір) — вечір 13 січня.
Святкування його походить від стародавньої (дохристиянської) віри. За християнським календарем — це також день преподобної Меланії (Меланки, Маланки, Миланки). Меланка-Вода приходить на щедрий вечір разом із Василем-Місяцем сповістити господарів про наступні свята та справити гостини, які в народі так і називають — гостини Меланки.
У народній традиції обидва свята об'єдналися в Щедрий вечір, або свято Меланки.
За стародавнім міфом, окрім сина, у Лада, вірного побратима бога Місяця, була ще донька, яку всі називали Миланкою, бо вона була така мила й чарівна.
Одного разу коли князь-Місяць був на полюванні, лютий змій викрав із срібного терема Миланку й запроторив у підземне царство. Визволив її славний богатир Безпальчик-Васильчик і з нею одружився. Ось чому на Щедрий Вечір ще святкують Василя, у жертву приносять свиню, яка вважається місячною твариною, а Васильчик став покровителем цих тварин. Тому, за народними звичаями, на Меланку готували свинячі нутрощі, по них ворожили, який буде врожай, а зі свинячих ніжок варили драглі, щоб у людей не боліли ноги. Вшановували Меланку-Миланку за якомога багатшими столами, бо то є продовження щедрого Вечора з усіма його добрими богами і душами предків.
13 січня: що варто робити
Зранку цього дня починають готувати другу обрядову кутю — щедру. На відміну від багатої, її можна заправляти скоромним. Як і на багатий вечір, кутю також ставлять на покуті. Крім того, господині печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром, щоб обдаровувати щедрувальників та посівальників.
Звечора і до півночі щедрувальники обходять оселі. За давньою традицією, новорічні обходи маланкарів, як і різдвяних колядників, відбуваються після заходу Сонця, тобто тоді, коли володарює усяка нечиста сила. Дівчата-підлітки поодинці чи гуртом оббігають сусідів, щоб защедрувати.
На Меланки ходять також і парубоцькі гурти. Вони називаються "водити Меланку". Хлопці в масках висловлюють добрі побажання, веселять піснями, танцями, жартівливими сценками. Один з них, зазвичай, перевдягнений в жіноче вбрання і його називають Меланкою.
13 січня: українські народні прикмети
- Якщо під Новий рік добрий сніг — сій гречку.
- Небо в зірках — врожай на гриби й горох.
- Падає м'який сніг — на врожай, а коли тепло, то літо буде дощовим.
- Який перший день у Новому році, то й рік буде такий.
- Багато пухнастого інею на деревах — до врожаю зернових і доброго медозбору.
- Ожеледь на деревах — уродить садовина.
- Зоряне небо - добре нестимуться кури.
13 січня: що не можна робити
- Сваритися.
- Лаятися.
- Лихословити.
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