Народні прикмети, обряди і звичаї 14 січня 2022 року

На Новий рік прибавляється дня на заячий скік.

14 січня церква та віряни вшановують пам'ять обрізання Господнього, святителя Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської, святителя Петра Могили, митрополита Київського і Галицького та всієї Руси, мученика Василія Анкирського, святої Емілії, матері святителя Василія Великого.

14 січня: церковне свято

Обрізання Господнє — євангелістська подія вчинення над Немовлям Ісусом юдейського обряду обрізання, а також одне з найдавніших і найважливіших церковних свят, що відзначається на спогад цієї події християнами Католицької і Православної церков.

Свідоцтва про святкування Обрізання Господнього у Східній Церкві починаються з IV століття. На восьмий день після народження немовля Ісус, за законами Старого Заповіту, прийняв обрізання, встановлене для всіх єврейських немовлят чоловічої статі в знак Заповіту Бога з праотцем Авраамом і єврейським народом.

14 січня: народні традиції

На Старий Новий рік припадає свято Василя, який вважався покровителем землеробства. Ось чому вдосвіта годилося засівати збіжжям оселі. Здебільшого це робили підлітки. У тих селах, де була церква, засівали після ранкової відправи, а де не було — вдосвіта. Батьки будили своїх синів (традиційно засівали тільки хлопчики, а дівчатка лише щедрували). Зодягтись, дітлахи брали спеціально виплетену обдаровували хлопців грішми, і тоді вони, починаючи з крайньої хати, оббігали сусідські оселі. Кожен намагався щонайпершим засіяти і отримати найкращий подарунок. Тим, хто спізнювався, давали лише млинці та пироги.

14 січня: що варто робити

Перших посівальників господиня садовила на порозі і роззувала, щоб вдома краще кури неслись, а господар тим часом йшов з коцюбою до сідала і зганяв курей, аби починали скорше нестись. Крім індивідуальних, були й гуртові посівальники, гак звані товариства. Вони вибирали з-поміж себе старшого.

На Новий Рік у Подністров'ї хлопці ходили біля річки з туром, приспівуючи: "Ой туре, туре, небоже, ой обернися та поклонися!", сповіщаючи цим самим про зимове сонцестояння. Адже астрономічно це пора, коли сонце вже повертало на літо. У цей день вважалося за честь вітати всіх Василів. Деінде виносили на подвір'я дідуха і спалювали його, що символізувало початок Нового року.

14 січня: українські народні прикмети

На Новий рік прибавляється дня на заячий скік.

Василів вечір додає дня на курячу ніжку.

На Василя вечір відьми крадуть місяць.

14 січня: що не можна робити

За євангельським вченням, у цей день Христові зробили обрізання, а тому намагалися нічого не різати.

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