Народні прикмети, обряди і звичаї 13 жовтня

Червоний місяць - на вітер, блідий - на дощ.
13 жовтня церква та віряни вшановують пам'ять священномученика Григорiя, єпископа, просвiтителя Великої Вiрменiї, святителя Михаїла, першого митрополита Київського i всiєї Русі, мучениць Рипсимiї, Гiанiї i з ними 35-ти святих дiв.
13 жовтня: церковне свято
Михаїл I — легендарний митрополит Київський, який охрестив Русь за правління князя Володимира. Традиційно вважається першим головою Київської митрополії Константинопольського патріархату, проте історичність самої особи сумнівна. Невідомий у першоджерелах X—XI століття. Вперше побіжно згадується в так званому "Церковному статуті Володимира", пам'ятці XII—XIII століття. На основі цієї згадки постала православна література, що рясніла міфами про життя Михаїла.
У пізній церковній літературі його походження визначається по-різному: сирієць, болгарин, серб. Щодо періоду діяльності святителя, то тут думки теж розбігаються. Одні історики кажуть, що він жив у IX столітті, коли Константинопольську патріаршу кафедру очолював Фотій, інші відносять період правління митрополита Михаїла до часів Хрещення Русі, тобто X століття.
Нетлінні мощі митрополита Київського Михаїла деякий час перебували в печерах Києво-Печерської Лаври, а потім були перенесені у Велику Печерську церкву — Свято-Успенський собор.
13 жовтня: що не можна робити
- займатися торгівлею.
- обмінюватися одягом та особистими речами.
13 жовтня: українські народні прикмети
- Червоний місяць - на вітер, блідий - на дощ.
- Пізньоцвіт осінній на Закарпатті з'явиться у жовтні — на ранню зиму, у листопаді — на пізню.
- Якщо високими поросли бур'яни, то зима буде сніжною, з частими завірюхами.
- Вовча ягода перед дощем особливо пахне.
- Чорна бузина і калина достигли не по порі чекай холодної і лютої зими.
13 жовтня: народні традиції
Раніше у народі цей день називали Михайло Солом'яний. Традиційно на Михайла Солом'яного займалися зміною соломи в ліжках, на ґанку і в господарських будівлях.
13 жовтня: що варто робити
При спалюванні соломи читали молитви цього дня святим Михайлу і Григорію. Літні жінки займалися спалюванням в вогнищах і печах своїх зношених постолів.
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