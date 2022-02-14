Народні прикмети, обряди і звичаї 14 лютого 2022 року

Яка погода на Трифона, таким і весь місяць буде.

14 лютого церква та віряни вшановують передсвято Стрітення Господнього, пам'ять мученика Трифона, мучениці Перпетуї, мучеників Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда і мучениці Філіцитати, преподобного Петра Галатійського, преподобного Вендиміана, пустельника Вифінійського.

14 лютого: церковне свято

Святий Трифон — ранньохристиянський святий, мученик та чудотворець католицької та православної церков.

Трифон народився в убогій християнській сім'ї і жив у селі Кампсиді, що в Малій Азії. Він відзначався даром чудотворення з дитинства, мав силу вигнання бісів та зцілення різних хвороб. Одного разу врятував рідне село від голоду, силою молитви змусив піти шкідливих комах, що знищували хлібні злаки. Під час переслідування християн за правління Імператора Декія Трифона і його товариша Респіція було ув'язнено за те, що вони поклонялися Христові, а не поганським божкам.

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У нікомедійській в'язниці вони мужньо переносили жорстокі тортури: їм забивали цвяхи у ступні, бичували та обсмалювали смолоскипами. Під час мук явився їм Божий ангел, який поклав на їхні голови прегарні корони. Наступного дня Трифона і Респіція жорстоко побили батогами з прив'язаним оловом, а потім відрубали голови. Це сталося у 250 році. Християни хотіли поховати тіло у Нікеї, але у видінні святий Трифон наказав поховати його на батьківщині.

Їхні святі мощі перенесли до Єрусалима, а згодом — до Рима. Зараз частина мощей святого Трифона зберігається в кафедральному соборі в чорногорському місті Которі.

14 лютого: народні традиції

На Русі Трифона називали Мишегоном або Заклинателем мишей — цього дня обізнаний чоловік заговорював мишачі нірки та виганяв мишей, щоб ті не псували врожай.

14 лютого: що варто робити

У молитвах Трифона просять про щасливе полювання, позбавленні від шкідників посівів та врожаю, про гарних наречених, сімейний добробут, любов і взаєморозуміння подружжя. Також молитва святому мученику Трифону допомагає вилікуватися від очних хвороб і від хропіння, у вигнанні лукавого, в позбавленні від пристріту.

14 лютого: українські народні прикмети

Яка погода на Трифона, таким і весь місяць буде.

На Трифона погода хороша — весну чекай ранню, пригожу.

На Трифона Зоряного багато зірок — зима триватиме довго, а весна буде пізньою.

14 лютого: що не варто робити

сваритися;

лаятися.

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