Народні прикмети, обряди і звичаї 14 жовтня

Яка погода на Покрову, такою буде і зима.

14 жовтня церква та віряни вшановують пам'ять Покрови Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, апостола вiд 70-ти Ананiї, преподобного Романа Солодкоспiвця, преподобного Домнина Солунського, преподобномученика Михаїла, iгумена Зовiйського, i з ним 36-ти преподобномучеників, правовірного Петра (Калнишевського) Багатостраждального, святкування на честь хiтона Господнього i стовпа животворчого, Люблiнської, Касперiвської, Гербовецької iкон Божої Матерi.

14 жовтня: церковне свято

Покрова Пресвятої Богородиці — християнське і народне свято.

Натхненням для свята стало видіння Андрія юродивого під час облоги Константинополя військами агарян. Пресвята Богородиця з'явилася мешканцям міста у храмі та прийняла їх під свій захист покров.

Після цього війська противника відступили, а місто було врятовано. Покрова Пресвятої Богородиці була одним з найголовніших свят запорозьких козаків, котрі будували багато однойменних храмів та шанували особливо ікони Покрови.

14 жовтня: народні традиції

З Покрови починалися вечорниці, котрі тривали до Великодня, і весілля, які тривали до пилипівських заговин (27.11). Це була пора наймасовіших шлюбів. На Покрову в південних губерніях України закінчувався термін найманих робітників. У Карпатах на Покрову поверталися з полонин пастуші отари.

14 жовтня: українські народні прикмети

Яка погода на Покрову, такою буде і зима.

Якщо в цей день сніг не покрив землю - не покриє в листопаді і в грудні.

Якщо до цього дня не опаде з вишень листя - на теплу зиму.

Зранку вітер з півдня, а по обіді з півночі - початок зими буде теплим, але згодом похолодає.

Якщо вітер з півдня низовий - зима буде теплою, з півночі горішній - холодною, з заходу - сніжною; коли ж протягом дня вітер змінюватиме напрямок, то і зима буде нестійкою.

14 жовтня: що варто робити

До Покрови завершувався період сватань і приготування до весіль, який починався після Першої Пречистої (Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня).

До початку жовтня закінчуються усі найважливіші сільські роботи на землі (в тому числі сівба озимих) — завершено хліборобський цикл робіт. Зібраний урожай (достаток) та більш-менш вільний час дають можливість для проведення весіль. Це найблагодатніша пора для весільних гулянь, початку вечорниць. Звідси беруть свій початок весільні осінні тижні. Згодом, під впливом християнства, виникла традиція, що дівчата, котрі бажали взяти шлюб саме цього року, мали побувати на святі Покрови у церкві і помолитися.

14 жовтня: що категорично заборонено

Прати, прибирати, копати;

брати голку для шиття;

свариться, особливо з близькими людьми;

вживати алкоголь.

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