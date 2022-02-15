Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Народні прикмети, обряди і звичаї 15 лютого 2022 року

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Народні прикмети, обряди і звичаї 15 лютого 2022 року

Associated Press

Ясна і тиха погода віщує добрий урожай і роїння бджіл.

15 лютого віряни та церква вшановують Стрітення Господнє.

15 лютого: народні традиції

15 лютого - це Стрітення, громниці, зимобор. Зі Стрітенням пов'язували надії на весну.Вважалося, що в цей день зустрічається зима з літом. З цього приводу казали: "Прийшла громниця — зимі половина", оскільки "В цей день лютий до березня приїхав".

На честь Стрітення в церквах робили відправи, святили воду й свічки. Побутувало повір'я, що "громниці" (посвячені свічки) вельми помічні від грому. Їх спеціально тримали в господарствах, і коли надходила гроза, то запалювали, щоб "грім хати не підпалив", а також давали в руки тим, хто помирав, коли читали відхідну. Посвяченою в цей день водою лікували хворі місця й пристріт. Навіть чумаків, які вирушали в далеку дорогу, господар, давши хліб та сіль, скроплював стрітенською водою, а також волів і тварин, приказуючи: "Боже тобі поможи!". 

Кожен господар на Стрітення ретельно спостерігав за погодою, оскільки, як уже мовилося, зустрічаються зима з літом. 

15 лютого: церковне свято

Стрітення Господнє, також Стрітення, принесення до Храму  — християнське свято, яке відзначається в історичних церквах і деяких протестантських конфесіях. Принесення до Єрусалимського храму немовляти Ісуса Христа його батьками відбулося на 40 день після Різдва і на 32 день після Обрізання. У Єрусалимському храмі Святе сімейство зустрів Симеон Богоприємець.

15 лютого: що варто робити

У народних традиціях свячення вогню трансформувалося з прийняттям християнства у освячення свічок, які називали громничними. Освячували їх у церкві після освячення води, там же запалювали і несли до хати.

Протягом року зберігали такі свічки на покуті, або ж вплітали у дідухи. Такі свічки, за повір'ями, мають виняткову силу і оберігають оселю від бурі, зливи чи смерчу, ниву — від бурелому чи граду, а членів родини — від «злого ока» та хвороб. Коли приходять із церкви в день Стрітення, запалюють "громничну" свічку — "щоб весняна повінь не пошкодила посіви і щоби мороз дерева не побив". Від "громничної" свічки і саме свято Стрітення називалось колись ще й "Громниця".

Запалювали громничну свічку у таких випадках:

  • коли над оселею гуляє страшна негода;
  • коли виникали труднощі при пологах;
  • коли у селі пожежа, або катаклізм;
  • коли людину схопить епілепсія. 
  • як людина помирала, запалювали свічку, аби спокійніше перейти їй у світ інший.

Також у цей день святять воду. Стрітенську воду збирали з бурульок і додавали до звичайної води, за повір'ями — така вода цілюща і лікує від багатьох напастей:

  • лікує рани і внутрішні захворювання;
  • рятує від "злого ока", відьми, вовкулака, від пристріту;
  • нею кропили вояків перед боєм та чумаків перед походом;
  • пасічники окроплювали нею вулики на початку сезону;
  • господарі окроплювали худобу під час першого вигону на пасовище;
  • окроплювали стайні та обори від відьом, щоб не виссали з корови молока. 

15 лютого: українські народні прикмети

Селяни спостерігали цього дня чимало хліборобських прикмет:

  • ясна і тиха погода віщує добрий урожай і роїння бджіл;
  • вітер — погана ознака;
  • відлига — чекай пізньої весни;
  • як на Стрітення півень нап'ється води з калюжі, то жди ще холоду. 

У цей день ворожили, виставляючи тарілку з зерном на ніч надвір (якщо ранком роса — врожай, нема роси — погана ознака).

15 лютого: що не варто робити

  • сваритися;
  • лихословити. 

Читайте також:

Готуємо ліниві вареники та говоримо про традиції Стрітення із засновницею проєкту "Їжакультура" Оленою Брайченко

Готуємо ліниві вареники та говоримо про традиції Стрітення із засновницею проєкту "Їжакультура" Оленою Брайченко

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація