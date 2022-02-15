Народні прикмети, обряди і звичаї 15 лютого 2022 року

Ясна і тиха погода віщує добрий урожай і роїння бджіл.

15 лютого віряни та церква вшановують Стрітення Господнє.

15 лютого: народні традиції

15 лютого - це Стрітення, громниці, зимобор. Зі Стрітенням пов'язували надії на весну.Вважалося, що в цей день зустрічається зима з літом. З цього приводу казали: "Прийшла громниця — зимі половина", оскільки "В цей день лютий до березня приїхав".

На честь Стрітення в церквах робили відправи, святили воду й свічки. Побутувало повір'я, що "громниці" (посвячені свічки) вельми помічні від грому. Їх спеціально тримали в господарствах, і коли надходила гроза, то запалювали, щоб "грім хати не підпалив", а також давали в руки тим, хто помирав, коли читали відхідну. Посвяченою в цей день водою лікували хворі місця й пристріт. Навіть чумаків, які вирушали в далеку дорогу, господар, давши хліб та сіль, скроплював стрітенською водою, а також волів і тварин, приказуючи: "Боже тобі поможи!".

Кожен господар на Стрітення ретельно спостерігав за погодою, оскільки, як уже мовилося, зустрічаються зима з літом.

15 лютого: церковне свято

Стрітення Господнє, також Стрітення, принесення до Храму — християнське свято, яке відзначається в історичних церквах і деяких протестантських конфесіях. Принесення до Єрусалимського храму немовляти Ісуса Христа його батьками відбулося на 40 день після Різдва і на 32 день після Обрізання. У Єрусалимському храмі Святе сімейство зустрів Симеон Богоприємець.

15 лютого: що варто робити

У народних традиціях свячення вогню трансформувалося з прийняттям християнства у освячення свічок, які називали громничними. Освячували їх у церкві після освячення води, там же запалювали і несли до хати.

Протягом року зберігали такі свічки на покуті, або ж вплітали у дідухи. Такі свічки, за повір'ями, мають виняткову силу і оберігають оселю від бурі, зливи чи смерчу, ниву — від бурелому чи граду, а членів родини — від «злого ока» та хвороб. Коли приходять із церкви в день Стрітення, запалюють "громничну" свічку — "щоб весняна повінь не пошкодила посіви і щоби мороз дерева не побив". Від "громничної" свічки і саме свято Стрітення називалось колись ще й "Громниця".

Запалювали громничну свічку у таких випадках:

коли над оселею гуляє страшна негода;

коли виникали труднощі при пологах;

коли у селі пожежа, або катаклізм;

коли людину схопить епілепсія.

як людина помирала, запалювали свічку, аби спокійніше перейти їй у світ інший.

Також у цей день святять воду. Стрітенську воду збирали з бурульок і додавали до звичайної води, за повір'ями — така вода цілюща і лікує від багатьох напастей:

лікує рани і внутрішні захворювання;

рятує від "злого ока", відьми, вовкулака, від пристріту;

нею кропили вояків перед боєм та чумаків перед походом;

пасічники окроплювали нею вулики на початку сезону;

господарі окроплювали худобу під час першого вигону на пасовище;

окроплювали стайні та обори від відьом, щоб не виссали з корови молока.

15 лютого: українські народні прикмети

Селяни спостерігали цього дня чимало хліборобських прикмет:

ясна і тиха погода віщує добрий урожай і роїння бджіл;

вітер — погана ознака;

відлига — чекай пізньої весни;

як на Стрітення півень нап'ється води з калюжі, то жди ще холоду.

У цей день ворожили, виставляючи тарілку з зерном на ніч надвір (якщо ранком роса — врожай, нема роси — погана ознака).

15 лютого: що не варто робити

сваритися;

лихословити.

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