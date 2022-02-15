Народні прикмети, обряди і звичаї 15 лютого 2022 року

Ясна і тиха погода віщує добрий урожай і роїння бджіл.
15 лютого віряни та церква вшановують Стрітення Господнє.
15 лютого: народні традиції
15 лютого - це Стрітення, громниці, зимобор. Зі Стрітенням пов'язували надії на весну.Вважалося, що в цей день зустрічається зима з літом. З цього приводу казали: "Прийшла громниця — зимі половина", оскільки "В цей день лютий до березня приїхав".
На честь Стрітення в церквах робили відправи, святили воду й свічки. Побутувало повір'я, що "громниці" (посвячені свічки) вельми помічні від грому. Їх спеціально тримали в господарствах, і коли надходила гроза, то запалювали, щоб "грім хати не підпалив", а також давали в руки тим, хто помирав, коли читали відхідну. Посвяченою в цей день водою лікували хворі місця й пристріт. Навіть чумаків, які вирушали в далеку дорогу, господар, давши хліб та сіль, скроплював стрітенською водою, а також волів і тварин, приказуючи: "Боже тобі поможи!".
Кожен господар на Стрітення ретельно спостерігав за погодою, оскільки, як уже мовилося, зустрічаються зима з літом.
15 лютого: церковне свято
Стрітення Господнє, також Стрітення, принесення до Храму — християнське свято, яке відзначається в історичних церквах і деяких протестантських конфесіях. Принесення до Єрусалимського храму немовляти Ісуса Христа його батьками відбулося на 40 день після Різдва і на 32 день після Обрізання. У Єрусалимському храмі Святе сімейство зустрів Симеон Богоприємець.
15 лютого: що варто робити
У народних традиціях свячення вогню трансформувалося з прийняттям християнства у освячення свічок, які називали громничними. Освячували їх у церкві після освячення води, там же запалювали і несли до хати.
Протягом року зберігали такі свічки на покуті, або ж вплітали у дідухи. Такі свічки, за повір'ями, мають виняткову силу і оберігають оселю від бурі, зливи чи смерчу, ниву — від бурелому чи граду, а членів родини — від «злого ока» та хвороб. Коли приходять із церкви в день Стрітення, запалюють "громничну" свічку — "щоб весняна повінь не пошкодила посіви і щоби мороз дерева не побив". Від "громничної" свічки і саме свято Стрітення називалось колись ще й "Громниця".
Запалювали громничну свічку у таких випадках:
- коли над оселею гуляє страшна негода;
- коли виникали труднощі при пологах;
- коли у селі пожежа, або катаклізм;
- коли людину схопить епілепсія.
- як людина помирала, запалювали свічку, аби спокійніше перейти їй у світ інший.
Також у цей день святять воду. Стрітенську воду збирали з бурульок і додавали до звичайної води, за повір'ями — така вода цілюща і лікує від багатьох напастей:
- лікує рани і внутрішні захворювання;
- рятує від "злого ока", відьми, вовкулака, від пристріту;
- нею кропили вояків перед боєм та чумаків перед походом;
- пасічники окроплювали нею вулики на початку сезону;
- господарі окроплювали худобу під час першого вигону на пасовище;
- окроплювали стайні та обори від відьом, щоб не виссали з корови молока.
15 лютого: українські народні прикмети
Селяни спостерігали цього дня чимало хліборобських прикмет:
- ясна і тиха погода віщує добрий урожай і роїння бджіл;
- вітер — погана ознака;
- відлига — чекай пізньої весни;
- як на Стрітення півень нап'ється води з калюжі, то жди ще холоду.
У цей день ворожили, виставляючи тарілку з зерном на ніч надвір (якщо ранком роса — врожай, нема роси — погана ознака).
15 лютого: що не варто робити
- сваритися;
- лихословити.
Читайте також:
- Місячні та сонячні затемнення-2022: точні дати та вплив
- Таропрогноз на 2022 рік: що карти нам пророкують
- Містичний прогноз на 2022 рік: що руни нам пророкують
- Супермісяць 2022: дати та вплив
- Місяць без курсу-2022: у чому таїться загроза, що потрібно робити і чого краще уникати
- Уран повернувся до директного руху: що треба робити і що категорично заборонено
- Прямий рух Меркурія 2022: чим він відрізняється від ретроградного і що потрібно робити