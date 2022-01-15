Народні прикмети, обряди і звичаї 15 січня 2022 року

Сіра ворона при заході сонця самотиною сидить на верхівці найвищого дерева - чекай лютого морозу.

15 січня віряни та церква вшановують пам'ять святителя Сильвестра, папи Римського, преподобного Серафима Саровського, чудотворця, преподобного Сильвестра Печерського, у Ближніх печерах, священномученика Феогена, єпископа Парийського. Це - субота перед Богоявленням або передсвято Богоявлення.

15 січня: українські народні прикмети

Сіра ворона при заході сонця самотиною сидить на верхівці найвищого дерева - чекай лютого морозу.

Пес на снігу згортається "калачиком" — на мороз, а витягується, розкидає лапи — на відлигу.

Якщо пес спить більше, ніж звичайно, знехотя рухається, перестає гавкати — бути потеплінню.

15 січня: церковне свято

Папа римський Сільвестр I народився в III столітті в Римі в християнській родині. Про життя цього Святого проповідника відомо дуже мало, але одна легенда дійшла до наших днів через багато століть. Згідно з цією давньою легендою, 314 року нашої ери, Святий Сильвестр зловив старозавітне чудовисько — морського змія Левіафана. У католицькому середовищі вважалося, що в 1000 році цей біблійний монстр вирветься на свободу і тоді настане кінець світу.

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Однак, стараннями Святого Сильвестра цього не сталося, Сильвестр врятував світ від біблійної катастрофи. У цій легенді об'єдналися образ Сильвестра I, який вбив дракона 314 року, і Сильвестра II, котрого вважали магом, що протистоїть підступам диявола, папа римський в 999 — 1003 роках.

15 січня: народні традиції

В Україні "Селіверстів день" або "День Кура і Курки" зазначається за народними звичаями. Цей день вважається курячим святом: чистять курники, ладнають сідала, обкурюють стіни димом від жаристого оману або коров'ячого гною з вугіллям.

15 січня: що варто робити

У ряді місць в курнику неодмінно висів "курячий бог", щоб потвори не тиснули курей. Рано вранці бабусі омивали наговореною водою місця біля дверей, щоб захистити вхід в хату хворобам-лихоманок.

15 січня: що категорично заборонено

Сваритися.

Лаятися.

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