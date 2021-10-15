Народні прикмети, обряди і звичаї 15 жовтня

Білка мостить гніздо високо — на теплу зиму, низько — на люту.

15 жовтня віряни та церква вшановують пам'ять священномученика Кипрiана, мучениці Юстини та Мученика Феоктиста, блаженного Андрiя, Христа ради юродивого, мучеників Давида i Константина, князiв Арагветських.

15 жовтня: церковне свято

Святий Кипріан був язичником, походив з Антіохії. Ще в ранньому дитинстві був відданий нечестивими батьками на служіння язичницьким богам. Згідно з переказом, з семи до тридцяти років Кипріан навчався в найбільших центрах язичництва – на горі Олімп, в горах Аргосі і Таврополі, в єгипетському місті Мемфісі та в Вавилоні. Осягнувши премудрість язичницької філософії, а також чаклування, Кипріан був посвячений на Олімпі в жерці. За легендою, отримавши велику силу, викликаючи нечистих духів, він бачив самого князя темряви, бесідував з ним і отримав від нього полк бісів на службу.

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Повернувшись в Антіохію, Кипріан став вважатися язичниками за головного жерця, дивуючи людей здатністю керувати стихіями, насилати морові рани, викликати мерців. Багато людських душ погубив великий жрець, навчаючи їх чаклування і служінню бісам.

В тому місті жила християнка – діва Юстина. Навернувшись до Христа від язичницького потьмарення і привівши до істини батька і матір, вона присвятила себе Ісусу. І проводила час в пості і молитві, зберігаючи своє дівоцтво. Коли юнак Аглаїд запропонував Юстині стати його дружиною, то свята відмовила йому. Аглаїд звернувся за допомогою до Кипріана і просив його використовуючи чаклування схилити Юстину до шлюбу з ним. Але як не намагався Кипріан, нічого не міг зарадити, тому що свята мучениця постом і молитвою відганяла всі напасті диявола. Заклинаннями насилав Кипріан на святу діву бісів, щоб ті розпалювали в ній плотську пристрасть, але вона проганяла їх силою хресного знамення. І старанною молитвою до Бога. Навіть один з бісівських князів і сам Кипріан, що силою чаклування приймали різноманітні образи, не могли спокусити святої. Всі чаклування зникали, і розбігались від одного навіть імені святої діви. Розгнівавшись Кипріан наслав морову рану на сім’ю святої Юстини і все місто, але і цього разу був переможений її молитвою. Силою Божою Кипріан був навернений до Христа. З великим покаянням він прийшов до місцевого єпископа Анфима і став просити його за хрещення. Він віддав на спалення всі свої чародійські книги. А наступного дня прийшовши до церкви не хотів виходити з неї, поки не прийняв святого хрещення.

Подвигом свого життя праведний Кипріан утверджував велику силу полум'яної віри в Христа. Через сім днів він був висвячений на іподиякона, на тридцятий на диякона, а через рік був висвячений на пресвітера. Незабаром святий Кипріан був висвячений на єпископа. Священномученик навернув до Христа стількох язичників, що в його єпархії не було кому приносити жертви ідолам. Свята Юстина пішла в монастир і там була обрана в ігумені. Під час гоніння на християн при імператорі Діоклетіані єпископ Кипріан та ігуменя Юстина були схоплені і привезені в Нікомидію, де після лютих мук усічені мечем.

Воїн Феоктист бачачи невинні страждання святих, визнав себе християнином і був страчений разом з ними.

15 жовтня: народні традиції

Цих святих в народі вважали захисниками від бісів, чаклунів і відьом. Тому й вірили, що це час, в який необхідно позбавлятися від всякої нечисті і мари.

15 жовтня: що варто робити

У цей період зазвичай починається сильний листопад. Селяни з 15 жовтня по 20 листопада сіяли на зиму буряк, морква, кріп, петрушку, пастернак, часник, щавель. Раніше дівчата в цей час продовжували ходити на посиденьки, але не грали чи веселилися, а сиділи з шиттям або прядкою. За роботою співали тужливі пісні.

15 жовтня: українські народні прикмети

Білка мостить гніздо високо — на теплу зиму, низько — на люту.

Запаслися білки на зиму великим припасом горіхів — на холодну зиму.

Грім у жовтні — на малосніжну, м'яку й коротку зиму.

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