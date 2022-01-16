Народні прикмети, обряди і звичаї 16 січня 2022 року

Якщо січень мокрий та з відлигами - жди холодного літа.

16 січня церква та віряни вшановують пам'ять 30 неділя після П’ятдесятниці, перед Богоявленням, пророка Малахії, мученика Гордія.

16 січня: українські народні прикмети

З'являються коло сонця чи місяця райдужні кола — в найближчу добу погода погіршиться.

Якщо дерева в січні часто покриваються інеєм — на щедрий врожай.

Над лісом або чагарниками повітря засиніло — на потепління.

Якщо січень мокрий та з відлигами - жди холодного літа.

16 січня: церковне свято

Малахія — малий біблійний пророк, останній зі старозаповітних пророків. За переданням, походив з коліна Завулона, помер у молодості; пророкував у той час, як Єрусалимський храм був знову побудований після полону, ймовірно, близько 400 р. до н. е.; був таким же поборником віри й закону у дні Ездри і Неемії, як Огій і Захарія — у дні Зоровавеля. Він звинувачує народ за брак ревності в жертвопринесеннях, священників — за ухилення від віри, прогрожує їм Божим судом за різні пороки та богохульство; водночас він передрікає славу другого храму і ясно пророкує про пришестя Месії, явлення Предтечі і прийдешній Божий суд.

В часи Ісуса його пророцтва не тільки повторялися апостолами, але й були відомі книжникам і народові.

16 січня: що варто робити

Корів в цей день годували вівсяною або борошняною кашею на молоці. Стежили, щоб в хліві не було чужих під час доїння. Щоб уберегти худобу від нечисті, хлів обмахували мітелками.

16 січня: що не варто робити

вихвалятися чимось;

пишатися.

16 січня: народні традиції

Раніше вірили, що корови цього дня крадуть молоко у корів.

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