Народні прикмети, обряди і звичаї 16 жовтня

Зайці рано нагуляли жиру — на холодну й сніжну зиму.

16 жовтня віряни та церква вшановують пам'ять священномучеників Діонисiя Ареопагiта, єпископа Афiнського, Рустика, пресвiтера, та Єлевферiя, диякона, преподобного Діонисiя, затворника печерського, в Дальнiх печерах, преподобного Йоана Хозевiта, єпископа Кесарiйського, блаженного Ісихiя Хоривiта.

16 жовтня: церковне свято

Діонісій Ареопагіт — учень апостола Павла та перший єпископ міста Афіни, християнський святий, апостол з сімдесяти. Яскравий представник апофатичного богослов'я в християнстві.

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95 року він був посланий папою Климентом I на чолі місії на проповідь у Галлію, де близько 96 року загинув внаслідок переслідувань, які велися за римського імператора Доміціана.

Йому приписують псевдоепіграфічні твори V століття, які зазнали впливу неоплатонізму й мали значний влив на подальшу християнську філософію. Єдиної думки про авторство цих творів і точну дату їхнього створення немає. У науці ці тексти відомі як "Ареопагітики".

16 жовтня: народні традиції

У народі вірили, що цього дня з-під землі виходять так звані осінні лихоманки, які тиняються світом і вражають людей. Це логічно, адже нестабільна осіння погода часто приводила до застуд. Вірили, що допомагає боротися з лихоманкою осикова кора – її завжди намагалися носити з собою.

16 жовтня: що варто зробити

У хаті зазвичай намагалися на всяк випадок тримати осинове поліно. Якщо 16 жовтня боліла голова, то на поліно лягали і відпочивали деякий час. Використовували цього дня і цибулю, часник, редьку і сіль, які, вважалося, відлякують нечисть.

16 жовтня: українські народні прикмети

Польові миші переселяються до людських жител восени на сувору зиму, а весною - мокре літо; якщо болотяні миші влаштовують поверх купин гнізда, на мокру весну й часті повені.

Зайці рано нагуляли жиру — на холодну й сніжну зиму.

Якщо кроти роблять входи до нори з півночі - до теплої зими, з півдня - холодної, зі сходу - сухої, а із західної — мокрої.

Пізній гриб - пізній сніг.

Білий вогонь у печі — на відлигу, червоний на мороз.

16 жовтня: що категорично заборонено робити

лаятися та вживати нецензурні вислови, а також сваритись;

займатись важкою фізичною працею та хатніми справами;

тримати негативних думок в голові;

зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.

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