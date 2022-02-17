Народні прикмети, обряди і звичаї 17 лютого 2022 року

Наші предки звертали увагу на ялинкові гілки: якщо довгі сухі гілки згинаються — буде заметіль
17 лютого церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Ісидора Пелусіотського, мученика Іадора, священномученика Аврамія, єпископа Арвильського, преподобного Миколая, сповідника, ігумена Студійського.
17 лютого: українські народні прикмети
- Кури рано сідають на сідало — вночі буде мороз.
- Гуси ховають дзьоби під крило чи стоять на одній нозі — на холод.
- Свійські свині згрібають барліг і ховаються в нього — перед великим морозом.
- Купаються ворони — на негоду, каркають усією зграєю — на мороз, влаштовують в небі хороводи - на снігопад, сідають на землю — на відлигу, вмощуються на нижніх гілках дерев — на вітер.
- Кіт шкрябає підлогу — на вітер і завірюху, дере стіну — на негоду, лежить черевцем догори — на відлигу.
17 лютого: церковне свято
Преподобний Ісидор Пелусіот жив у IV - V століттях. Родом з Александрії. Виріс в середовищі благочестивих християн. Він був родичем Феофіла, архієпископа Александрійського, і його наступника святого Кирила. Ще хлопцем він покинув мирське життя і віддалився до Єгипту на Пелусіотську гору, яка стала місцем його чернечих подвигів. Духовна мудрість і строгий аскетизм преподобного Ісидора у світлі ґрунтовної обізнаності і природного знання людської душі дозволили йому в стислий час здобути пошану і любов ченців. Вони вибрали його своїм настоятелем і звели в сан пресвітера. Наслідуючи приклад святителя Івана Златоуста, якого йому довелося бачити і чути під час подорожі до Константинополя, преподобний Ісидор присвятив себе переважно християнській проповіді.
Після нього залишилося близько 10000 листів, з яких до нас дійшло 2090. Велика частина цих листів містить глибокі по Богословській думці і разом етично повчальні тлумачення Священного Писання. Преподобний Ісидор досягнув глибокої старості і помер близько 436 року.
17 лютого: народні традиції
Наші предки звертали увагу на ялинкові гілки: якщо довгі сухі гілки згинаються — буде заметіль, а якщо випрямляються — на сприятливу погоду. Також вважається, що 17 лютого – час звіриних весіль, а тому - вдалим для ворожінь.
17 лютого: що варто робити
Переробити всю домашню роботу.
17 лютого: що категорично не можна робити
- збиратися в далеку дорогу;
- обрізати нігті;
- стригти волосся.
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